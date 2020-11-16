В Керчи на месте будущего водопровода проведут раскопки

В Керчи на территории античных городищ археологи проведут раскопки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН)​​​ сообщило РИА Новости.

В Институте пояснили, что его сотрудники приступают к раскопкам памятников на месте строительства будущего водопровода вблизи Керченской переправы.

- Исследования будут проводиться на территории античных городищ Боспора - Порфмия и Парфения на северной окраине современной Керчи, - уточнили в пресс-службе.

Руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев выразил уверенность, что археологи не останутся без находок.

- На памятниках регулярно проводились разведки и обследования, - напомнил он. - Раскопки велись в основном, на Порфмии, но точечно. Парфений исследовался только в последние годы - там сохранились объекты периода от архаики и до римского времени. На этот раз у нас три участка раскопок, сроки очень сжатые, и до конца года мы должны работы завершить.

Во время исследований Порфмия археологи открыли оборонительную систему этого античного города, в том числе фрагмент стены конца VI - начала V века до нашей эры, а также жилые постройки. Ученые заключили, что известный с VI века до н.э. и располагавшийся в бухте в самой узкой части Керченского пролива Порфмий, был ориентирован на защиту переправы через пролив.

Парфений, датируемый VI веком до н.э. - V века н.э., располагался на северной окраине современной Керчи, приблизительно в полутора километрах от Порфмия.