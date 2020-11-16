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16.11.2020 12:04
Рубрика: Происшествия

В Крыму изобличили создателей наркотического интернет-магазина

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым задержало четырех жителей Симферополя, создавших постоянно действующую схему продажи синтетических наркотиков через интернет. У наркодилеров изъято более 300 свертков с зельем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

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Наркосеть организовали молодые люди, каждому из которых не исполнилось и 30 лет. Они создали интернет-магазин для приема заказов и сформировали сеть тайников, через которые доставляли заказчикам запрещенные вещества. В домах задержанных изъяты более 300 свертков с порошком, весы, упаковочные материалы, а также другие приспособления для фасовки и упаковки наркотиков. Свертки с наркотиками найдены и в тайных схронах.

Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по РК, изъятый порошок содержит производное от N-метилэфедрона порошок. Общий "улов" - более 500 грамм, что по российскому законодательству является особо крупным размером: благодаря полицейским из оборота изъято более 5000 средне-разовых доз наркотиков. Сайт, через который рекламировали и продавали наркотики, уже заблокировали специалисты Роскомнадзора.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за сбыт наркотических средств с использованием интернета, за что суд может назначить пожизненное наказание. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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