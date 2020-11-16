В Крыму продлен запрет на посещение больниц и интернатов

Глава РК Сергей Аксенов внес поправки в мартовский указ о введении режима повышенной готовности, которыми продлил до особого распоряжения запрет на посещение всех стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Соответствующий указ руководителя региона опубликован на официальном интернет-портале крымского правительства.

В частности, речь идет о медицинских организациях, домах ребенка, детских домах, интернатах и других аналогичных организациях - как государственных (подведомственных минздраву и министерству соцзащиты республики), так и частных.

Также глава республики продлил посменную работу сотрудников этих учреждений (за исключением подведомственных региональному минобразования): очередная группа работников, как и ранее, "заходит" на работу в интернат или детдом на две недели.

В октябре глава Крыма внес в мартовский указ о введении режима повышенной готовности изменения, которыми официально запретил обслуживать потребителей без масок в сфере торговли и пассажирских перевозок, а позже разрешил посещать без масок заведения общепита.

В последние сутки в Крыму выявлен 161 случай коронавируса, также четыре инфицированных человека скончались. Сейчас в республике на амбулаторном лечении находятся 2757 человек, на стационарном - 2436, в обсерваторах - 30.