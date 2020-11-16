В Ростове разработали робота-логиста

В Ростове-на-Дону разработали автономного логистического робота WayBot M100 для перевозки полезных грузов на складах и в заводских цехах. Тарификация работы электронного курьера поминутная.

"Автономный логистический робот WayBot M100 представляет из себя тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут", - уточнили в пресс-службе Донского государственного технического университета.

Логистический робот довольно компактный и весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость движения до 7,2 километра в час. Съемный аккумулятор большой емкости позволяет роботу функционировать без подзарядки до пяти часов.

По словам изобретателя Максим Олейников, в отличии от других подобных концептов разработанный в Ростове-на-Дону робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда двух-четырех складских работников. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, на котором отображается карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также удаленно посредством мобильного приложения или браузера через IP-адрес.

В данный момент ростовские роботы-логисты тестируются в Москве, Домодедове, Ростове-на-Дону.