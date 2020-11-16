Новости

Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины 16:47
Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом 16:30
В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов 16:20
Погибла самка леопарда, выпущенная на Кавказе в дикую природу в августе 16:13
Российские моряки впервые проведут учения в Черном море с ВМС Египта 15:52
У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус 15:48
Песков прокомментировал планы Турции отправить военных в Азербайджан 15:39
Глава МИД Армении подал в отставку 15:37
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр 15:34
В Ростове разработали робота-логиста 15:31
Врачи из Якутии пройдут стажировку в московских больницах 15:30
В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов 15:26
Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом 14:32
Мавзолей Ленина закроют до снятия карантинных ограничений 14:24
МОК возьмет на себя расходы по вакцинации олимпийцев 14:14
Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году 14:09
Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе" 14:07
Ушедший на повторную самоизоляцию Борис Джонсон рассказал о самочувствии 14:04
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 15:31
Рубрика: Общество

В Ростове разработали робота-логиста

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба ДГТУ Фото: Пресс-служба ДГТУ
Фото: Пресс-служба ДГТУ

В Ростове-на-Дону разработали автономного логистического робота WayBot M100 для перевозки полезных грузов на складах и в заводских цехах. Тарификация работы электронного курьера поминутная.

Фото: iStock
В Тюмени создали робота, отвечающего на вопросы о COVID-19

"Автономный логистический робот WayBot M100 представляет из себя тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут", - уточнили в пресс-службе Донского государственного технического университета.

Логистический робот довольно компактный и весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость движения до 7,2 километра в час. Съемный аккумулятор большой емкости позволяет роботу функционировать без подзарядки до пяти часов.

По словам изобретателя Максим Олейников, в отличии от других подобных концептов разработанный в Ростове-на-Дону робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда двух-четырех складских работников. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, на котором отображается карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также удаленно посредством мобильного приложения или браузера через IP-адрес.

В данный момент ростовские роботы-логисты тестируются в Москве, Домодедове, Ростове-на-Дону.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе