В Севастополе назначен новый вице-губернатор по ЖКХ

Правительство Севастополя пополнили новые чиновники - выходцы из Красноярского края. О назначениях объявил сегодня губернатор Михаил Развожаев.

Николай Жигулин, ранее работавший вице-мэром Норильска, стал исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя по вопросам ЖКХ и охраны природы, сменив на этом посту вице-губернатора Владимира Базарова.

- Николай Жигулин долгое время руководил городским хозяйством в Заполярье, в Норильске. Знает, что такое обеспечивать жизнедеятельность города в экстремальных условиях, - прокомментировал Развожаев.

Экс-прокурор Красноярского края Михаил Савчин возглавил департамент общественной безопасности Севастополя.

- Савчин имеет большой опыт прокурорской деятельности. Уверен, что в этом направлении появится динамика, нам необходимо проявлять нетерпимость к коррупции в органах власти, - отметил Михаил Развожаев.

Виталий Денисов, который прежде работал министром здравоохранения Красноярского края, занял кресло директора департамента здравоохранения Севастополя. Бывший руководитель ведомства Сергей Шеховцов ушел в отставку после коррупционного скандала. В прошлом месяце после проверки были уволены двое его подчиненных - заместитель по вопросам информатизации и госзакупок Владислав Нусинов и директор Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Олег Роменский.

Михаил Чигарев возглавил департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя - он будет заниматься госзакупками

Напомним, на прошлой неделе Заксобрание Севастополя утвердило кандидатуры пяти вице-губернаторов. Развожаев при этом сообщил, что список не окончательный, в правительстве региона ожидаются новые назначения.