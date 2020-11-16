В школах Симферополя запретят массовые новогодние праздники

Из-за пандемии коронавируса праздничные новогодние мероприятия в школах Симферополя пройдут в усеченном формате, с присутствием минимального числа детей. Об этом заявила вице-мэр Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

По ее словам, существующий сейчас в Крыму запрет на массовые мероприятия распространится и на образовательные организации.

- Мы понимаем важность и значимость внеклассной жизни для учащихся, - отметила Сухина. - Несомненно, дети ждут новогодних праздников и каникул. Но, вероятнее всего, праздничные мероприятия пройдут для каждого класса индивидуально, а не массово, как это делалось раньше. Согласно требованиям Роспотребнадзора, любые мероприятия, например, запись поздравлений и концертных программ, могут проводиться в присутствии не более 12 человек.

С учетом этой цифры будут составляться и все праздничные программы. А родители смогут понаблюдать за выступлениями детей лишь дистанционно.

- Родители смогут посмотреть смогут на праздничные мероприятия в режиме видеотрансляции,- рассказала Сухина. - Все школы имеют свои традиции и особенности, поэтому руководство каждой образовательной организации будет планировать и проводить эти мероприятия, самостоятельно решая, будет это полностью онлайн-формат, либо же частичное присутствие воспитанников.

Несмотря на веденные ограничения, Крыму начинается праздничное оформление городов. Например, в Ялте еще в прошлом году было закуплено 68 типов световой иллюминации - и все эти украшения вернутся на городские улицы. Также в Ялте установят три новогодние елки - в районе круглого фонтана на набережной, на входе в Приморский пляж и на площади Советской. А в районе четвертого и пятого причалов планируется установить две световые арки, "Домик Деда Мороза", четыре световые башни, фотозоны "Дед Мороз на мотоцикле" и подиум "С Новым годом".

Аналогичные планы и у администрации Евпатории: на центральной площади традиционно украсят живую елку, расставят фотозоны, а весь город украсят праздничной иллюминацией. Кроме того, в городе пройдет конкурс на лучший украшенный двор и магазин. Администрация Симферополя пока еще не сообщила о планах украсить город.