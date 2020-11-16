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16.11.2020 11:45
Рубрика: Происшествия

В Сочи оштрафуют четыре заведения, работавшие после полуночи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи в минувшие выходные в ходе ночных рейдов обнаружили четыре предприятия общественного питания, нарушивших режим санитарно-эпидемиологических ограничений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сотрудники администрации Сочи и Краснодарского края, правоохранительных органов, а также специалисты Роспотребнадзора проверили 36 объектов общепита. Рейды прошли во всех четырех районах курорта. Мониторинговые группы проверяли рестораны и развлекательные заведения курорта, которые согласно требованиям Роспотребнадзора должны быть закрыты после 0.00.

По данным мэрии, в баре "Хабл Бабл" на улице Орджоникидзе, "Боди Боди" на Курортном проспекте, "Че? Горы!" на улице Горная карусель в Красной Поляне и кальянной "Дым дракона" на улице Таврической в Имеретинской низменности, несмотря на запрет, после полуночи продолжали принимать посетителей.

- Большинство проверенных предприятий общественного питания соблюдали режим повышенной готовности и после полуночи были закрыты, - рассказал заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев. - Введенные постановлением губернатора Краснодарского края ограничительные меры направлены прежде всего на профилактику и предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении по двум статьям административного кодекса РФ, касающиеся нарушения санитарных норм и правил, а также режима работы предприятия. Меру наказания определит суд. Собственникам этих заведений может грозить штраф до 500 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток.

На курорте продолжается работа по контролю за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях, в организациях и местах массового скопления людей. По решению местных властей режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. С 16 октября в регионе введен обязательный масочный режим.

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