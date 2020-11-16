В Волгограде иностранного студента арестовали за покушение на убийство

Ворошиловский районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Йемена, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, 12 ноября в здании студенческого общежития между двумя молодыми мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры один из них взял с подоконника молоток и ударил оппонента по темени, нанеся ему открытую черепно-мозговую травму.

Во время допроса подозреваемый целиком признал вину. Его взяли под стражу до 13 января будущего года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.