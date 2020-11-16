В Волгограде наказаны солдаты, осквернившие Вечный огонь

Военнослужащие, бросавшие в чащу Вечного огня в Волгограде шелуху от семечек, получили наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа.

Инцидент произошел еще в 2019 году на Аллее героев в Волгограде. Тогда были задержаны двое военнослужащих воинской части, которые грелись у Вечного огня, грызли семечки, шелуху от которых бросали в его чашу. Материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" передали военной прокуратуре. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.

По результатам проверки факта надругательства над местами захоронения умерших военной прокуратурой Волгоградского гарнизона в адрес командования внесено представление об устранении нарушений закона, а виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. Правда, какое именно наказание понесли вандалы, в ведомстве не уточнили.