В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе

Погода продолжает преподносить сюрпризы - на юге европейской территории сильно похолодает, а на азиатской части страны температура окажется выше климатической нормы на 12-20 градусов.

"На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12-20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4-8 градусов, в центре - около нормы, а вот на юге (Ростовская и Воронежская области, Краснодарский край, Ставрополье) - там отрицательные аномалии", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 4-7 градусов. Как уточнил Вильфанд "Российской газете", там ночью заморозки. Даже в Краснодарском крае во второй половине недели ночью до -2 градусов. Сильно похолодало и в Крыму. В столице Крыма ночью плюс 1-2 градуса, днем плюс 8-10 градусов. На морском побережье в районе Ялты ночью плюс 5-8, днем не выше +12 градусов. А вот в Коми во второй половине недели днем до +2 градусов. К пятнице может потеплеть в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах- там температура около нуля градусов. Почти как в Москве.

В российской столице погоду определяет антициклон. Осадки прекратятся, по ночам начнет подмораживать. В начале недели в темное время суток столбики термометров будут опускаться до отметки -10 градусов. Днем тоже отрицательные температуры. Впервые за эту осень. Но к выходным снова потеплеет.

"Обычно в ноябре погоду в Москве определяют циклоны, поэтому пасмурно, депрессивно. А сейчас будет устойчивый антициклон, поэтому мы даже солнце увидим", - пообещал "РГ" Вильфанд. Снега в ближайшее время не будет.