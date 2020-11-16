Уральские ученые придумали новый материал для защиты от радиации

Ученые УрФУ изобрели стекла, в состав которых входят соединения элементов с высоким атомным номером. Такой материал поможет защитить сотрудников от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в медицинских и исследовательских лабораториях.

Статью об открытии опубликовал научный журнал Science Direct. В описании исследования говорится о необходимости наличия безопасных зон для персонала на радиационных объектах: из-за ионизирующего излучения могут возникнуть, например, мутация клеток и некроз тканей. Раньше для защиты использовался свинец, но его элементы токсичные, непрозрачные, непрочные.

Сейчас популярны защиты из стекла. В него уральские ученые предложили добавлять оксид висмута. Он усиливает характеристики радиационной защиты благодаря его высокой плотности и высокому атомному номеру, пропускает инфракрасное излучение, влагостойкий.

Наличие этого оксида в составе стекла увеличивает прозрачность, химическую стойкость и термическую стабильность.

- Наш материал оказался втрое более эффективным при поглощении фотонного излучения, чем распространенные сегодня аналогичные "тяжелые" стекла. Соответственно, выполняя сопоставимую задачу, он может быть втрое тоньше. Это дает целый ряд преимуществ, среди которых и заметная экономия, - цитирует РИА Новости научного сотрудника кафедры экспериментальной физики УрФУ Марию Пышкину.