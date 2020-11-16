В Югре обсудили, чем еще можно помочь семьям в пандемию

Очередной прямой эфир губернатора Югры Натальи Комаровой был посвящен поддержке семей с детьми в условиях пандемии. Напомним: онлайн-встречи главы региона с югорчанами по самым важным и актуальным для региона проблемам проходят каждую неделю. Инициатором прямых разговоров в соцсетях Наталья Комарова выступила лично, а темы для обсуждения всегда предлагают сами жители.

Показательно, что вопросы для эфира по поддержке семей помогали отбирать многодетный отец, член отцовского клуба "Крепость" Октябрьского района Николай Шеин, председатель правления "Совета матерей" России, "Лучший родительский блогер" Татьяна Буцкая и воспитатель, блогер Юлия Новикова.

Отметим, что в проекте бюджета региона на ближайшие три года три четверти всех средств направлены именно на социальные программы. При этом в пандемию в Югре были приняты беспрецедентные меры поддержки семей. Но коронавирус не отступает, а это значит, что семьи, особенно многодетные, в этот сложный период по-прежнему нуждаются в помощи. Это касается как укрепления здоровья, доступности услуг, развития инфраструктуры для детей, так и конкретной адресной материальной помощи нуждающимся.

Так, во время эфира поступил вопрос, касающийся стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах. Житель отдаленного поселения Андра сообщил, что билет до районного центра на автобус обходится сегодня почти в 700 рублей, то есть одна поездка домой и обратно выходит почти в 1500 рублей.

- Не всем родителям это по карману. Есть ли возможность сделать билеты дешевле или ввести специальный проездной со скидкой? - спросил он.

Несмотря на то что данный маршрут считается социально значимым и субсидируется по регулируемым тарифам (почти на 80 процентов, то есть себестоимость поездки на самом деле более 3500 рублей), Наталья Комарова все же подчеркнула: власти обязательно рассмотрят эту проблему и продумают, как можно снизить стоимость поездки еще.

Руководитель департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева добавила, что в регионе введена компенсация проезда для детей из многодетных семей к месту учебы. В этом году сумма помощи увеличилась с 570 до 1300 рублей в месяц.

Отметим, что в Югре каждая третья семья округа получает различные виды социальной поддержки - в общей сложности в регионе действует 49 разных форм помощи.

С этого года каждый малыш, родившийся в округе, получает подарок "Расту в Югре" - карту на общую сумму 20 тысяч рублей. Его уже получили 15 511 юных югорчан.

Размер югорского семейного капитала увеличен с 1 января 2020 года сразу почти на треть - с 116 092 до 150 000 рублей.

Событием года в Югре стал "Подарок выпускнику-2020". Пять тысяч рублей, такова сумма подарка, получили 10 135 молодых югорчан, закончивших нынче школу.

Сразу в семь раз, с 1005 до 7582 рублей, был повышен размер поддержки для малообеспеченных семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособие выплачивается на каждого ребенка.

Его получили уже 41 923 ребенка. Еще одна важная мера, действующая сегодня в Югре: родители, у которых появился третий и последующий ребенок в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года, имеют право однократного погашения оставшейся у них суммы ипотечного кредита.

Родителям с третьим и последующим ребенком предоставляется единовременная выплата на нужды семьи в размере 35 тысяч рублей. Эту поддержку уже получили более семи тысяч югорчан.

К слову, наряду с денежными выплатами 65,1 тысячи семей Югры в пандемию получили продуктовые наборы и предметы первой необходимости, в том числе средства индивидуальной защиты, маски и санитайзеры.