В пандемию коренным жителям Ямала предоставили дополнительную поддержку

Меры поддержки коренных народов Севера по решению главы Ямала Дмитрия Артюхова были приняты с началом еще первой волны наступления коронавируса и затем, в течение всего периода пандемии, не раз пополнялись.

Главная задача властей не допустить проникновения инфекции в места традиционного проживания северян, а также поддержать представителей этих народов в экономически сложное для всех время.

К слову, всю информацию о механизмах помощи и особенностях режима повышенной готовности тундровики получают не только на русском, но и ненецком и хантыйском языках с помощью Интернета и национальных газет "Нарьяна Нгэрм" и "Лух Авт".

С началом пандемии пожилым людям, а также семьям с детьми до 18 лет из числа коренных этносов была выделена единовременная выплата по 5000 рублей. В общей сложности эти деньги получили 1609 пожилых граждан и 7800 детей. Об этом сообщила директор окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева. Все тундровики бесплатно получают маски.

По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова ямальским студентам-отличникам и хорошистам, обучающимся очно, начали выплачивать именные стипендии. Студенты получают поощрение два раза в год в размере 10 000 рублей.

Для студентов-очников из малоимущих семей из числа коренных народов, обучающихся в вузах, объемы выплат увеличены. Так, размер ежемесячной дополнительной социальной стипендии вырос нынче в 4,5 раза - с 1000 до 4500 рублей. Таким образом, за год можно получить подспорье в размере 54 000 рублей. Поощрение в этом году получили 59 студентов.

Компенсируются и расходы на проживание в общежитиях в сумме 24 000 рублей в год. Рассчитывать на окружную выплату могут и студенты, арендующие жилье в квартирах. В этом году поддержку получили 37 обучающихся.

К слову, со следующего года эти меры поддержки кроме студентов из сельских территорий смогут получить и те, кто зарегистрирован на территории ямальских городов.

С 30 до 50 тысяч рублей увеличится и размер выплаты для возмещения расходов при получении первого высшего образования по заочной форме для работающих из числа коренных народов, в том числе проживающих в городах региона. Сейчас эта мера доступна только жителям сел.

Кроме того, аспиранты из числа коренных северян смогут участвовать в региональном грантовом конкурсе при получении научной степени кандидата наук. Размер гранта составит 100 тысяч рублей, это так называемый мотивационный капитал, который побуждает углубленно заниматься наукой.

Отметим: с 2020 года впервые на базе Ямальского многопрофильного колледжа апробируется система "образовательного сертификата" для коренных народов Севера, в том числе ведущих традиционный образ жизни. Он дает возможность получения среднего профессионального образования выпускникам школ. 58 студентов, получивших такие сертификаты, уже учатся по пятнадцати специальностям.

Отметим: в сфере социальной поддержки коренных этносов уже три года действует региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности тундровиков. Это означает, что кочевникам выделяется все необходимое для жизни и работы в тундре, а это в общей сложности 23 наименования различных товаров.

Кстати

В декабре в Мурманске пройдет ежегодный Форум молодежи коренных народов Севера и Дальнего Востока "Российский Север". Планируется, что Ямал на нем представят 20 юношей и девушек из Тазовского, Пуровского, Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Ямальского районов, городов Лабытнанги, Салехард и Новый Уренгой. Коренные северяне поборются за гранты в размере до 1,5 млн рублей на реализацию молодежных инициатив.