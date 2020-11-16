"Роскосмос" рассекретил документы о разработке и запуске "Лунохода-1"

"Роскосмос" представил новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске тяжелой автоматической станции "Луна-17" и "Лунохода-1". Это министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетная документация, а также фрагменты переписки участников работ с руководством ракетно-космической отрасли.

В рамках советской лунной программы проект первого в мире ровера для перемещения по поверхности иной планеты был разработан специалистами ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва и передан для реализации на Машиностроительный завод имени Лавочкина, главным конструктором которого незадолго до этого был назначен Георгий Бабакин. Самоходное шасси для аппарата создали инженеры ВНИИтрансмаш под руководством Александра Кемурджиана.

Изначально задумывалось: самоходный аппарат в телеуправляемом режиме исследует район предстоящей высадки космонавтов на Луну, после чего исполнит роль радиомаяка для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако потом луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы на поверхности Луны: была поставлена задача дистанционного сбора информации для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения, химического состава и физических свойств лунного грунта.

Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Он имел телекамеры, которые передавали изображение окружающей поверхности в Центр управления полетам. Было несколько сменных наземных экипажей, которые состояли из командира, водителя, бортинженера, штурмана и оператора наведения антенны. О том, как проводились предстартовые тренировки экипажа лунохода, в частности, наглядно показывает рассекреченная справка-доклад от 30 октября 1970 года. Она подписана главным конструктором Бабакиным и подводит своеобразный итог работе по подготовке экипажа лунохода к управлению аппаратом на лунной поверхности.

Панорама №33, снятая телефотометрами "Лунохода-1" во время сеанса 10 второго лунного месяца (Лунация2). Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности 10 540 м, обследовал площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы более 200 лунных панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

Панорама №34, снятая телефотометрами "Лунохода-1" во время сеанса 10 второго лунного месяца (Лунация2). Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Безусловно, огромный интерес представляет "Дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией "Луна-17". Это комплект документов ("Карточка общих сведений", "Программа полета", "Акт о старте" и т. п.), где зафиксированы научно-технические приоритетные достижения и мировые рекорды, достигнутые автоматической станцией "Луна-17" и "Луноходом-1". Они были подготовлены спортивным комиссаром Федерации авиационного спорта СССР И.Г.Борисенко для отправки в адрес Международной авиационной федерации FAI. С точки зрения руководства, статус космических рекордов, установленных советскими космическими аппаратами, имел большое значение.