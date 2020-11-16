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16.11.2020 15:20
Рубрика: Общество

"Роскосмос" рассекретил документы о разработке и запуске "Лунохода-1"

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" представил  новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске тяжелой автоматической станции "Луна-17" и "Лунохода-1". Это министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетная документация, а также фрагменты переписки участников работ с руководством ракетно-космической отрасли.

В рамках советской лунной программы проект первого в мире ровера для перемещения по поверхности иной планеты был разработан специалистами ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва и передан для реализации на Машиностроительный завод имени Лавочкина, главным конструктором которого незадолго до этого был назначен Георгий Бабакин. Самоходное шасси для аппарата создали инженеры ВНИИтрансмаш под руководством Александра Кемурджиана.

Фото: iStock
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Изначально задумывалось: самоходный аппарат в телеуправляемом режиме исследует район предстоящей высадки космонавтов на Луну, после чего исполнит роль радиомаяка для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако потом луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы на поверхности Луны: была поставлена задача дистанционного сбора информации для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения, химического состава и физических свойств лунного грунта.

Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Он имел телекамеры, которые передавали изображение окружающей поверхности в Центр управления полетам. Было несколько сменных наземных экипажей, которые состояли из командира, водителя, бортинженера, штурмана и оператора наведения антенны. О том, как проводились предстартовые тренировки экипажа лунохода, в частности, наглядно показывает рассекреченная справка-доклад от 30 октября 1970 года. Она подписана главным конструктором Бабакиным и подводит своеобразный итог работе по подготовке экипажа лунохода к управлению аппаратом на лунной поверхности.

Панорама №33, снятая телефотометрами "Лунохода-1" во время сеанса 10 второго лунного месяца (Лунация2). Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности 10 540 м, обследовал площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы более 200 лунных панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

Панорама №34, снятая телефотометрами "Лунохода-1" во время сеанса 10 второго лунного месяца (Лунация2). Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Безусловно, огромный интерес представляет "Дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией "Луна-17". Это комплект документов ("Карточка общих сведений", "Программа полета", "Акт о старте" и т. п.), где зафиксированы научно-технические приоритетные достижения  и мировые рекорды, достигнутые автоматической станцией "Луна-17" и "Луноходом-1". Они были подготовлены спортивным комиссаром Федерации авиационного спорта СССР И.Г.Борисенко для отправки в адрес Международной авиационной федерации FAI. С точки зрения руководства, статус космических рекордов, установленных советскими космическими аппаратами, имел большое значение.

Устройство передвижной лаборатории "Луноход-1". Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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