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16.11.2020 06:00
Рубрика: Общество

Рособрнадзор представит навигатор для подготовки к ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Будут ли какие-то изменения, связанные с коронавирусом, на ЕГЭ-2021? Ждать ли нам отмены обязательных экзаменов, как это было в 2020 году, и сокращения числа предметов? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев: Говорить о том, что будет весной, еще очень рано. Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться. И если вдруг эпидемиологическая ситуация в мае будет критической, соответствующее решение в пользу выпускников правительство сможет принять очень оперативно. Такой опыт уже есть.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными

Почему сейчас нельзя сказать, что мы что-то отменим или изменим? Во-первых, никто не знает, что будет весной. Во-вторых, если принять это решение сейчас, то многие ребята просто перестанут учиться. Этим летом у нас примерно 10% из зарегистрированных на ЕГЭ так и не пришли на экзамены. Это связано в первую очередь с решением о выдаче аттестатов без экзаменов. Но это была единоразовая антикризисная мера. А сейчас мы вернулись в ту законодательную логику и в те традиционные порядки, которые существовали раньше. И пока никаких заявлений и постановлений по этому поводу не готовится.

Термометрия, рассадка выпускников зигзагом, маски для учителей на ЕГЭ - они с нами надолго?

Анзор Музаев: Это будет решать Роспотребнадзор и Минздрав. Если ситуация летом окажется кардинально другой, если сформируется популяционный иммунитет или большинство граждан будет вакцинировано, если количество заражений будет единичным... То, возможно, и не будет смысла в применении всех этих мер. Но если ситуация останется на уровне лета-2020, то все меры сохранятся. Тем более, что они действительно оказались очень эффективными, мы их хорошо отработали.

Если посчитать число физических выходов детей на экзамен, то в среднем за всю кампанию ЕГЭ у нас получилось более 2 миллионов "человекоэкзаменов". И каждый раз ребята по три с половиной часа находились в одной аудитории. У нас были очень большие опасения. Но в итоге по причине болезни всего 400 выпускников пропустили ЕГЭ в основные дни. И большинство из них все равно успели все сдать в резервные дни и все-таки смогли подать документы в вузы. Противоэпидемические меры безопасности сыграли в этом плане ключевую роль.

Рособрандзор как-то помогает выпускникам подготовиться к ЕГЭ в этих непростых условиях?

Фото: Михаил Синицын
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021

Анзор Музаев: Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года - это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом, часть программы прошли в дистанционном формате. Поэтому сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель - максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию: видео-консультации, демоверсии и другие материалы по подготовке. Будет много дополнительных и полезных фишек, чтобы выпускники не тратили много времени в поиске правильных "тренажеров". Мы эту работу сделаем за них.

Это будет навигатор для всех, кто пишет итоговое сочинение, кто будет сдавать ЕГЭ по разным предметам, кто пойдет на ОГЭ. Мы планируем завершить работу к 1 декабря. Что важно? Абсолютно весь материал в навигаторе будет бесплатным. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора.

Полную версию эксклюзивного интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева читайте в завтрашнем номере "Российской газеты". 

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