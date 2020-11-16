Роспотребнадзор: В России нет случаев повторного заражения коронавирусом

Подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом в России нет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу "Россия 24".

Наука подтверждает возможность повторного заражения, отметил он. Но документированно подтвержденные случаи заражения крайне редки. "В России нет еще ни одного документированного повторного случая", - сказал эпидемиолог.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса, выписано 1 453 849 человек.

За последние сутки в стране зарегистрировано 22 778 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших в Москве - 6360 человек, в Санкт-Петербурге 2039 заболевших. Меньше всего новых пациентов с коронавирусом на Чукотке - 5 человек за сутки.