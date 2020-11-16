Росреестр дополнит сведения о недвижимости в ГИС ЖКХ

Данные о квартирах и их владельцах в ГИС ЖКХ в ближайшее время начнут регулярно пополняться информацией из Единого госреестра недвижимости, сообщает Росреестр.

Ведомством была создана рабочая группа с участием Минстроя и "Почты России", которая решает вопросы развития, модернизации и эксплуатации системы ГИС ЖКХ в части интеграции ее с ФГИС ЕГРН. В том числе были проведены мероприятия по выявлению и устранению проблем при загрузке сведений Единого госреестра недвижимости в ГИС ЖКХ. "Росреестром доработан механизм выгрузки пакетов данных для интеграции, который был успешно протестирован. Формирование выгрузок будет запущено на постоянной основе в ближайшее время", - сообщает пресс-служба ведомства.

Новый механизм позволит регулярно обновлять сведения о недвижимости. В некоторых домах после уточнения информации может снизиться квартплата. "Иногда управляющие организации приписывают к общей площади дома дополнительные квадратные метры, увеличивая тем самым плату на общедомовые нужды. Только в 2019 году по России было выявлено нарушений и переплат на сумму 1,7 миллиона рублей", - говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Иногда в общедомовые нужды неправомерно включают площадь подземного паркинга, отмечает эксперт. Или при расчете холодного и горячего водоснабжения мест общего пользования применяют одни значения, а для расчета электроэнергии - другие, большие, включающие подвал и техподполье, такой случай был в Московской области. Завышение площади многоквартирного дома связано обычно с отсутствием общедомового прибора учета и начислением платы по нормативам.

Проблема не только в нехватке сведений из ЕГРН в ГИС ЖКХ, но и в ошибках в ЕГРН, которые появились несколько лет назад после слияния двух баз данных Росреестра, считает заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. И если есть расхождения в площадях в разных базах, то управляющие компании, как правило, берут для расчетов большую площадь. Необходимо провести сверку всех этих данных, вычистить их и по расхождениям принимать решения, считает эксперт. Возможно, обязать управляющие компании представить жителям перечень квартир, владельцы которых должны предоставить свои документы. "Правильную площадь довольно легко установить - она есть в данных Бюро технической инвентаризации. Если человек видит, что в его квитанции неправильно указана площадь, он может обратиться в УК и уточнить эти сведения, это работа управляющей компании", - подчеркивает Гордеев.

Управляющие организации, обнаружив расхождения и несоответствия, имеют право обратиться за их исправлением в Росреестр, говорит Анисимова. Они также могут вносить в ГИС ЖКХ и свои сведения, подтвержденные документально, на основании которых рассчитывают плату за ЖКУ. Контролирующим органом этой деятельности УК может стать, например, совет дома. "Собственники могут самостоятельно и за свой счет организовать независимые обмеры БТИ и, в случае подтверждения несоответствия документально, обратиться с требованием к УК за компенсацией, а также с жалобой в Росреестр или судебные инстанции", - отмечает Анисимова.

Неверные данные в ГИС ЖКХ мешают сейчас и проведению онлайн-собраний жильцов, что очень актуально в пандемию, добавляет Гордеев. Отсутствие сведений о собственности по ряду квартир или о том, что один собственник владеет несколькими помещениями, не позволяет им голосовать и, соответственно, набрать кворум на собрании.