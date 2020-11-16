Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки

В первой половине 2021 года обо всех полагающихся пособиях и других мерах соцподдержки россиян будут информировать в личном кабинете на портале Госуслуг, об этом "РГ" рассказали в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, это станет возможным, благодаря развитию механизма "социального казначейства".

Оно заработает на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат. Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.

При этом стандарт предоставления мер социальной поддержки унифицируют. То есть, часть пособий и выплат будут оформляться в проактивном режиме, в отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно, в том числе через портал Госуслуг.

Также со второй половины 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр, техническую поддержку которому обеспечит Пенсионный фонд России, следует из сообщения Минтруда. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки.