Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки

Оно заработает на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат. Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.
При этом стандарт предоставления мер социальной поддержки унифицируют. То есть, часть пособий и выплат будут оформляться в проактивном режиме, в отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно, в том числе через портал Госуслуг.
Также со второй половины 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр, техническую поддержку которому обеспечит Пенсионный фонд России, следует из сообщения Минтруда. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки.