Женская сборная России под началом главного тренера Александра Ковалева одержала наиважнейшую для себя победу в квалификации к Евро-2021, выиграв в столице Боснии Сараево у хозяек площадки - 72:68.

Ксения Левченко (слева) набрала семь очков, причем один из ее бросков вывел Россию вперед после долгой погони. Фото: fiba.basketball

Это знаковый успех, означающий сразу два ключевых положительных исхода: наши баскетболистки взяли реванш за обидное домашнее поражение годичной давности в Оренбурге (69:70) плюс российские девушки вышли на первое место в группе "С" и практически обеспечили себе попадание в финальный турнир континентального первенства, которое пройдет во Франции и Испании.

Играть пришлось в непривычных условиях. Коронавирусный "пузырь" в Сараево соорудили знатный: пределы гостиницы не пришлось покидать даже для выступления на двух матчах - со Швейцарией (разгром соперника 98:42) и Боснией. Большой конференц-зал отеля волшебным образом переделали под площадку с низенькими потолками, сделали временные трибунки, подключили все необходимое электронное оборудование.

Матч складывался тяжело. У России в стартовом составе вышли Анастасия Шилова, Ксения Левченко, супермастер игры по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 Анна Лешковцева, героини победного для нас молодежного чемпионата мира-2017 Мария Вадеева и Раиса Мусина, умеющие огорчать даже вроде бы непобедимых американок. Заокеанская баскетболистка есть и в рядах Боснии - обладательница паспорта США родом с Багамских островов, один из лидеров екатеринбургского УГМК здоровенная и крепкая Джонквел Джонс. Именно она и была главной головной болью для Ковалева год назад в его родном Оренбурге.

Джонс и на этот раз почти не уходила с паркета - 39 минут 29 секунд чистого времени в игре. Но в Сараево она смазала все шесть своих дальних бросков, а ее итоговые 23 очка похуже цифры 29 в Оренбурге.

Трудный момент для России наступил под занавес первой половины встречи - 31:40. Тревожные "минус 9" удалось нивелировать за счет дальнего попадания Шиловой одновременно с сиреной. Дальше была тяжелая погоня, и в третьей четверти благодаря меткости Левченко удалось выйти вперед (47:44). При жестком сопротивлении оппонента матч довели до победы. Лучшими бомбардирами у России стали великолепная Мусина (25 очков) и Лешковцева (11). С Боснией идем вровень по победам, но впереди по результатам личных встреч.