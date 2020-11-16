В редакцию "РГ" пришло видеообращение от российских туристов, отправившихся отдыхать на Кубу. Вместо прекрасного времяпровождения на райском острове они оказались в изоляции и умоляют как можно скорее вернуть их на родину.

"Уважаемая "Российская газета" и правительство России. Мы - туристы, нас 14 человек. Нам объявили, что у нас положительный результат на COVID-19, но мы его даже не видели. На вопросы нам не отвечают. Мы находимся на изоляции в ужасных условиях. Мы боимся за свою жизнь. Помогите нам!"

Сергей Иванов - руководитель туристического агентства из Москвы отправился на райский остров в рамках рекламного тура туроператора, чтобы ознакомиться с красотами Кубы лично и впоследствии рассказывать об этом потенциальным путешественникам. "По прибытии прямо в аэропорту и почему-то в туалете у нас взяли анализы, - рассказывает турист. - Привезли в отель, а через сутки зачитали списки тех, кто инфицирован, и перевезли в другой отель. Среди зараженных оказался и я. Мы просили показать нам результаты исследований, но нам отказали. Только дали на подпись какие-то бумаги, где мы должны были дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся".

По словам туриста, их поместили в номера без воды, а питание оказалось сухим и безвкусным. Перепуганные туристы стали бить во все колокола. Ведь, как им сообщили, обратно смогут отправиться лишь те, у кого результат придет отрицательный. Спустя три дня россиян перевезли в другой отель, где условия были вполне приемлемые, но россияне по-прежнему находятся в изоляции.

Взгляд из Гаваны

С первого декабря со всех прибывающих на Кубу пассажиров, как на самолетах, так и на кораблях, будет взиматься специальный санитарный сбор, который составит 30 долларов. Но лично платить не придется: эта сумма должна быть оплачена перевозчиком, который включит ее в стоимость проездных документов. А вот около недели прибывающим придется соблюдать строгий карантин по месту жительства: до тех пор, пока не придет результат повторного ПЦР-теста на коронавирус, который будет в обязательном порядке сделан путешественникам на пятый день после прилета. О новых правилах пересечения кубинской границы сообщается в кубинском правительственном вестнике в день возобновления работы столичного аэропорта, закрытого более чем на восемь месяцев из-за пандемии COVID-19. "Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", - объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо. По словам чиновника, которого цитирует местное издание Cubadebate, полученная сумма пойдет не только на проведение ПЦР-тестирования, но также и на следование санитарным протоколам при пересечении кубинской границы.

"Всего прибывающим на Кубу будет проведено два ПЦР-теста на коронавирус. При этом до получения результатов второго теста покидать место жительства запрещается", - сообщил Трухильо.

Официально

Нана Мгеладзе, Генконсул России на Кубе:

- На сегодняшний день министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о том, что в общей сложности коронавирус был выявлен у 34 россиян. После возобновления авиасообщения между странами, прерванного на время пандемии, на курортный кубинский остров Кайо-Коко уже прибыли три самолета из Москвы. В соответствии с кубинскими эпидемиологическими протоколами всех заразившихся россиян перевозили в госпитали в города Санта-Клара и Сьего-де-Авила. У восьми россиян, которые прибыли на Кубу туристическим рейсом 3 ноября, последние тесты показали отрицательный результат. В настоящий момент они ожидают выезда в свои отели.

Подготовил Сергей Новиков ("Российская газета", Гавана)