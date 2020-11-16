Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей

По состоянию на 1 ноября суммарная задолженность по заработной плате составила более 1,87 миллиарда рублей, за месяц она выросла на 41,9 миллиона рублей или на 2,3%, сообщает Росстат. При этом статистическое ведомство уточняет, что в эти данные не включена информация по субъектам малого предпринимательства.

Задолженность, образовавшаяся за этот год на 1 ноября, составила 917 миллионов рублей или 49% всех денег, невыплаченных работодателями своим сотрудникам. Еще 378,8 миллиона рублей (20,3%) - долги по итогам 2019 года и 574,4 миллиона (30,7%) - долги за 2018 год и более ранние периоды.

Свою зарплату не смогли получить 28,7 тысячи человек, за месяц эта цифра выросла на 4,6%. По данным Росстата, задолженность по зарплате имели менее 1% работников обследуемых организаций.

Чаще всего недополученная зарплата встречается в обрабатывающем производстве - 40% работников, перед которыми есть задолженность по зарплате, трудились в этой сфере, добыче полезных ископаемых (16%), строительстве (15%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (8%) и на транспорте (6%).