Рублев проиграл Надалю на старте Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев на старте Итогового турнира АТР проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Для 23-летнего россиянина выступление на итоговом турнире стало первым в карьере. В стартовом матче он встречался с многоопытным 34-летним испанцем, который в рейтинге сильнейших игроков занимает второе место.

Дебют для Рублева получился не слишком удачным. Он оказал достойное сопротивление, но был повержен в двух сетах - 3:6, 4:6. В следующем матче группы он сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в другом матче дня уступил австрийцу Доминику Тиму.

Сам Рублев по итогам матча против Надаля отметил, что проиграл во многом из-за подачи.

"Я подавал плохо, потому что нервничал. Когда Надаль взял мою подачу во втором сете, я расслабился и стал подавать гораздо лучше. Игра начала идти в другом ключе, но было уже слишком поздно", - сказал он после поражения.