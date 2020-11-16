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16.11.2020 19:00
Рубрика: Спорт

Совсем не Рафаэль

Андрей Рублев уступил Надалю в дебютном матче на Итоговом турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Российский теннисист Андрей Рублев, впервые в карьере пробившийся в топ-8 сильнейших игроков и попавший на Итоговый чемпионат года, в стартовом матче уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.
У Андрея Рублева пока мало опыта в игре с такими топовыми теннисистами, как Надаль, Федерер или Джокович. Фото: EPA У Андрея Рублева пока мало опыта в игре с такими топовыми теннисистами, как Надаль, Федерер или Джокович. Фото: EPA
У Андрея Рублева пока мало опыта в игре с такими топовыми теннисистами, как Надаль, Федерер или Джокович. Фото: EPA

Встреча продолжалась 1 час и 18 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Надаля. Рублев ни разу не довел дело до брейк-пойнта, хотя шансы были. Рафа ни разу не ошибся на подаче, а вот у Андрея возникали проблемы в этом компоненте игры.

Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости
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- Думаю, это произошло из-за волнения. Но это нормально, что я нервничал, - приводит слова Рублева официальный сайт турнира. - Когда Надаль сделал брейк во втором сете, я успокоился, расслабился и начал подавать лучше. Ситуация поменялась, но было уже слишком поздно.

Рублев назвал и причину такого мандража - нехватка опыта в игре против лучших из лучших. Даже в этом невероятно успешном сезоне, по ходу которого Андрей завоевал пять титулов и одержал 40 побед, он всего шесть раз бился с теннисистами из топ-10, а победил - только трижды.

- Я на самом деле редко играю с топ-теннисистами, в отличие от остальных участников Итогового турнира. Мне не хватает опыта. Я лишь второй раз встречаюсь с Рафой. До этого один раз моим соперником был Роджер Федерер, - отметил Рублев. - Так что у меня всего три матча с представителями "Большой тройки". Хотя с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем я вообще не пересекался на корте. Так что чем чаще мы будем встречаться, тем лучше будут мои результаты.

Напомним, по итогам жеребьевки Андрей попал в группу "Лондон", где ему еще предстоит помериться силами с Домиником Тимом из Австрии и Стефаном Циципасом из Греции. Кстати, эти парни разыграли титул в прошлом году. Действующим чемпионом турнира является грек.

Другой россиянин Даниил Медведев вступил в борьбу вчера поздно вечером по московскому времени. Результат матча против Александра Зверева, представляющего Германию, был известен уже после подписания номера "РГ" в печать. В группе Медведева также Джокович и еще один дебютант аргентинец Диего Шварцман.

Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
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Конкуренция серьезная, но Даниил не исключает, что кто-то из россиян повторит достижения Николая Давыденко, который стал победителем Итогового чемпионата в 2009 году. В полуфинале он выбил из розыгрыша лучшего на тот момент теннисиста мира Роджера Федерера, а в решающем матче победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

- Смотрел матчи Николая Давыденко, когда он завоевал титул в Лондоне. Надеюсь, что в этом году турнир тоже завершится победой российского игрока. Это возможно, - цитирует Медведева Tennis Head. - Сразу два спортсмена из одной страны среди участников - редкость на таких соревнованиях. Это достижение для российского тенниса. Хочется верить, что мы с Андреем встретимся друг с другом, ведь находимся в разных группах.

Между тем

Стало известно, что старт сезона-2021 в Австралии пройдет в одном городе. Все турниры, которые должны были состояться в январе в Брисбене, Аделаиде и Хобарте, а также командный ATP Cup перенесли в Мельбурн, где традиционно проходит Открытый чемпионат Австралии.

По сообщениям местных СМИ, теннисисты должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, однако участники получат возможность тренироваться.

Предполагается, что точный календарь на январь станет известен ближе к завершению Итогового чемпионата ATP.

Спорт Теннис

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