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Samsung выпустила необычный монитор. Ему не нужен компьютер для работы

Текст:   Антон Благовещенский
16.11.2020,  
14:40
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске монитора Smart Monitor, который позволяет работать без подключения к компьютеру.

Вместо системного блока к нему можно подключать мобильные устройства через App Casting или Apple AirPlay 2, а также док-станцию Samsung DeX.

Помимо этого, Samsung Smart Monitor оснащен модулем Wi-Fi и может работать с приложениями Microsoft Office 365. Кроме того, функция удаленного доступа позволяет в беспроводном режиме совершать операции с файлами, хранящимися на ноутбуке где-то в другом месте.

Нужно ли часто перезагружать смартфон

Монитор имеет порт USB-C для подключения кабеля питания и вывода изображения, снабжен дополнительными портами USB, поддерживает Bluetooth и оснащен двухканальными динамиками.

Также Samsung Smart Monitor может работать в режиме умного телевизора - показывать видео с YouTube, HBO или Netflix.

На первых порах монитор будет продаваться в США, Канаде и Китае, затем географию продаж планируется расширить. На выбор доступны три модели: 32-дюймовая с разрешением UltraHD, 32-дюймовая с разрешением FullHD и 27-дюймовая с разрешением FullHD.

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