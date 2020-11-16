SANA: Колонная бронетехники США переброшена из Сирии в Ирак

Командование США перебросило в воскресенье колонну бронетехники из Сирии на территорию соседнего Ирака. Такую информацию распространило сирийское агентство SANA.

По его данным, не менее 50 танков и бронемашин пересекли пограничный пункт Эль-Валид. На всем пути следования колонны были приняты повышенные меры безопасности, пишет ТАСС. Днем ранее американскую базу в населенном пункте Эль-Маликия покинули несколько десятков военнослужащих США. Отмечается, что за последние двое суток это уже вторая группа американских военных, которых выводят из Сирии.

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них - рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять в соседней провинции Хасеке. Американские военные находятся в Сирии без законных оснований. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.