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16.11.2020 11:39
Рубрика: В мире

Санду избрана новым президентом Молдавии

Текст: Юрий Когалов
Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики, завершившей обработку всех протоколов.
Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU
Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU

На прошедших в воскресенье выборах Санду набрала 57,75 процента голосов избирателей, ее соперник - нынешний президент Молдавии Игорь Додон - 42,25 процента. По сравнению с итогами первого тура Санду смогла увеличить отрыв с 3,5 до 15,5 процента. Возможно, это связано с тем, что проигравшие в первом туре кандидаты именно ей выразили свою поддержку. Для победы одному из претендентов необходимо было получить более половины действительных голосов избирателей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Явка составила 52,78 процента. Это значит, что свои правом голоса воспользовались свыше 1,6 миллиона человек, что гораздо больше, чем две недели назад. 1 ноября явка составила лишь 42 процента, что многие связывают с пандемией коронавируса: люди просто боялись заразиться. Впрочем, выборы были бы признаны состоявшими вне независимости от того, сколько граждан приняло бы участие в голосовании (минимального порога во втором туре не предусмотрено). Как отметили в ЦИК, второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений.

Поскольку выборы проходили в условиях пандемии, каждому избирателю выдавали защитную маску, а на участки единовременно пускали ровно столько людей, сколько кабинок для голосования там было установлено.

Уже после того, как стали известны предварительные итоги выборов, Санду объявила, чем она займется в первую очередь на посту президента. "Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. Наша первая задача после выборов - объединить разобщенное по итогам этих выборов общество", - заявила она, добавив, что лишь в этом случае построить экономику, при которой люди не будут стремиться за границу.

С победой ее успели поздравить многие молдавские политики, в том числе премьер-министр страны Ион Кику. "Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Впрочем, чтобы Санду стала первым женщиной-президентом Молдавии, итоги выборов сначала должен признать Конституционный суд.

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