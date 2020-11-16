Санду избрана новым президентом Молдавии

Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики, завершившей обработку всех протоколов.

На прошедших в воскресенье выборах Санду набрала 57,75 процента голосов избирателей, ее соперник - нынешний президент Молдавии Игорь Додон - 42,25 процента. По сравнению с итогами первого тура Санду смогла увеличить отрыв с 3,5 до 15,5 процента. Возможно, это связано с тем, что проигравшие в первом туре кандидаты именно ей выразили свою поддержку. Для победы одному из претендентов необходимо было получить более половины действительных голосов избирателей.

Явка составила 52,78 процента. Это значит, что свои правом голоса воспользовались свыше 1,6 миллиона человек, что гораздо больше, чем две недели назад. 1 ноября явка составила лишь 42 процента, что многие связывают с пандемией коронавируса: люди просто боялись заразиться. Впрочем, выборы были бы признаны состоявшими вне независимости от того, сколько граждан приняло бы участие в голосовании (минимального порога во втором туре не предусмотрено). Как отметили в ЦИК, второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений.

Поскольку выборы проходили в условиях пандемии, каждому избирателю выдавали защитную маску, а на участки единовременно пускали ровно столько людей, сколько кабинок для голосования там было установлено.

Уже после того, как стали известны предварительные итоги выборов, Санду объявила, чем она займется в первую очередь на посту президента. "Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. Наша первая задача после выборов - объединить разобщенное по итогам этих выборов общество", - заявила она, добавив, что лишь в этом случае построить экономику, при которой люди не будут стремиться за границу.

С победой ее успели поздравить многие молдавские политики, в том числе премьер-министр страны Ион Кику. "Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Впрочем, чтобы Санду стала первым женщиной-президентом Молдавии, итоги выборов сначала должен признать Конституционный суд.