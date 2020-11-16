Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября

На презентацию цифровой платформы ВГТРК, которая называется "Смотрим", крупнейший и старейший интернет-кинотеатр России ivi ответил представлением череды новых проектов. Они "забрали" к себе будущую экранизацию "Мертвых душ", где звезды первой величины играют Гоголя с учетом современных реалий; будут делать цикл документальный проектов на злобу дня.

Кульминацией стал рассказ о намерениях продюсера Тины Канделаки сделать сериал о сестрах Хачатурян. Пока готовится и уже есть столько интересного - без гида в мире контента не обойтись. Хотя бы на предстоящую неделю. И в первую очередь, не стоит забывать, что уже в понедельник, 16 ноября, выходит новый сериал "Перевал Дятлова", о котором неоднократно писала "РГ". Его можно смотреть на ТНТ 16 ноября в 22.00. А вслед за телеэфиром в тот же день серии будут выходить на онлайн-платформе Premier. Автор этих строк, которая посмотрела две серии проекта, заранее даже немного завидует зрителям - их ждут острые ощущения. А что еще им предстоит увидеть?

1. Специальный выпуск "Что? Где? Когда?" - к 45-летию программы. На Первом канале 22 ноября в 22:00. Спецвыпуск пройдет в прямом эфире и откроет Зимние игры "Что? Где? Когда?"

2. Новый сезон Всероссийского открытого телеконкурса талантов "Синяя птица". На "России 1", 22 ноября в 18:15. Автор и ведущая: Дарья Златопольская. Шоу возвращается в новом формате. Каждому участнику дается дополнительное время, чтобы поразить зрителя. Этим временем распоряжается жюри и может его добавить, если участник по-настоящему поразит своим мастерством. К жюри конкурса в этом году присоединился Дима Билан. Это - выбор детей: чтобы выяснить, кого не хватает в звездной команде "Синей птицы", провели опрос среди участников всех сезонов. К участникам присоединятся музыканты, работающие в новых интересных жанрах, и в этом году в разработке визуального решения участвует знаменитая российская студия Sila Sveta, которая недавно создала декорации для концерта Билли Айлиш.

3. Шоу "Суперстар! Возвращение". НТВ, 22 ноября в 20.10. Ремейк популярного музыкального проекта нулевых "Ты - суперстар!". За звание "суперстара" будут бороться артисты, пик популярности которых пришелся на 90-е: отец русского рэпа Богдан Титомир, исполнительница хита "Алмаз" Алиса Мон, лучший певец 1996 года Влад Сташевский, исполнительница хита "америка-разлучница" Ирина Шведова, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин, экс-солистка мега-популярной группы "Тату" Юлия Волкова, исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач и солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова. Ведущие - Лолита и Вадим Такменев.

Фото: НТВ

4. Сериал "Теорема Пифагора". На "России 1" с 16 ноября, в 21:20. Быт семьи Верещагиных выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. И все это благодаря Ирине, которая с детства заучила слово "надо". Почетные грамоты, дипломы с отличием, ученые степени - собственными руками она построила успешную карьеру психолога и образцовую семью. Муж преуспевает в бизнесе, дочь приносит домой одни пятерки. Каждый день Ирина помогает семейным парам разрешать конфликты, но помогут ли эти советы ей самой, когда в привычную жизнь, как свежий ветер, врывается провинциалка Алена? Режиссер: Александр Баранов. В ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и другие.

5. Сериал-детектив "Первый отдел", НТВ, с 16 ноября в 21.20. Следователь Первого отдела по особо важным делам Следственного комитета Санкт-Петербурга Юрий Брагин возвращается из Иркутска после годовой командировки. Вернувшись, он узнает, что его нынешний руководитель Вадим Мальцев выходит на пенсию, и с большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Брагин не карьерист. В это время в городе Волкове Ленинградской области зверски убиты две девушки. Мальцев уверен, что это серия и в городе орудует маньяк. Брагина отправляют в новую командировку. Городок небольшой, все друг друга знают, а это осложняет поиск убийцы. К тому же, местный следователь Сергей Шевцов - давний враг Брагина... В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Илья Шакунов, Евгений Бакалов, Елена Вожакина и другие.

6. Новое шоу "Формула еды" - проект для тех, кто хочет долго жить, старается покупать только полезное и заботится о здоровье. На "России 1" 21 ноября в 9:00 - Шоу - это большое гастрономическое путешествие доктора Сергея Агапкина и актрисы Анны Цукановой-Котт по стране. В поисках самых полезных и вкусных российских продуктов ведущие отправятся на фабрики, фермы и поля, чтобы своими глазами проследить весь цикл производства и выбрать именно те товары, которые не только не навредят, но и помогут сохранить здоровье семьи.

Фото: Россия 1

7. Программа к юбилею Майи Плисецкой. 20 ноября 2020 года исполняется 95 лет со дня рождения великой балерины, балетмейстера, педагога. Ее не стало пять лет назад, но она остается символом русского балета, легендой XX века. К дате смотрите на телеканале "Россия К" передачу "Линия жизни" (20 ноября в 20:15) и фильм-балет "Кармен-сюита", запись 1978 года (20 ноября в 20:40).

8. Документальный фильм "Диагноз для Сталина". На Первом канале 17 ноября в 00:05. Картина - журналистское расследование, построенное на рассекреченных документах, медицинской карте Иосифа Сталина. Его полная "история болезни" до сих пор хранилась в Российском государственном архиве и была недоступна для публикации. Съемочная группа Первого канала оказалась единственной, кто был допущен к материалам, содержащим результаты полувековых медицинских наблюдений кремлевского пациента номер один с двадцатых годов до рокового марта 1953-го. Ведущий расследования Сергей Медведев. Автор сценария: Александр Колпаков. Режиссер Ольга Кушаковская.

9. Документальный фильм "Как Хрущев покорял Америку". На Первом канале 19 ноября в 00:05. Лента - хроника первого визита главы СССР, Никиты Сергеевича Хрущева, в Соединенные Штаты Америки в сентябре 1959 года. В фильме использованы аудиозаписи воспоминаний Хрущева, видеохроника исторического визита, отрывки из выпусков новостей и телепередач американских СМИ, кадры советской кинохроники. Продюсер и режиссер: Артем Тоидзе.

10. Документальный фильм "Тайны пластической хирургии". На канале "ТВ Центр". В советское время специалистов направления "Пластическая хирургия" не выпускал ни один медицинский вуз. Всему приходилось учиться на практике, и первопроходцем в этом деле стал Институт красоты на Калининском проспекте. Под нож пластического хирурга не побоялись лечь Людмила Гурченко, Инна Макарова, Маргарита Терехова, Екатерина Фурцева, Нонна Мордюкова... Участники фильма: Наталья Бондарчук, Роза Сябитова, Прохор Шаляпин, Леонид Млечин, Маргарита Рассказова, Евгений Князев, Андрей Житинкин, пластические хирурги легендарного Института красоты на Калининском проспекте.

11. Документальный сериал "Скелет в шкафу". НТВ, 22 ноября в 00.25. Городские истории из жизни людей, которые волей судьбы попали в неожиданную ситуацию: узнали чей-то сокровенный секрет, или кто-то из родственников нашел их "скелет в шкафу" - они выкручиваются, плетут интриги, кого-то выслеживают и обязательно подозревают. Каждая серия - одна история, повествование которой ведется от первого лица. Главный герой вспоминает то, что с ним произошло, комментирует в формате селфи и делится со зрителями переживаниями. Подобный рассказ восстанавливает цепочку событий, придавая откровениям форму исповеди.

12. Документальный сериал "Восемь смертных грехов". C 16 по 19 ноября в 14.30 в эфире телеканала "Россия К". Первая серия "Перенаселенность". Вторая - "Бег наперегонки с самим собой". Зоолог Конрад Лоренц писал, что безудержное потребление и изматывающая конкуренция обитателей больших городов между собой напоминают ему роскошные маховые перья павлина, мешающие этой птице летать. Третья серия. "Опустошение жизненного пространства". Четвертая - "Генетическое вырождение".

13. Второй сезон сериала "Темные начала". На Амедиатеке, с 16 ноября. В этот день на платформе появятся два первых эпизода. Дальше сериал продолжит выходить по одному эпизоду в неделю. Действие второго сезона популярного фэнтези-сериала начинается сразу после шокирующего финала первого сезона. Обезумевшая Лира оплакивает смерть своего лучшего друга, но все еще полна решимости последовать за лордом Азриэлем в неизвестность после того, как он успешно открыл мост в новый мир. Оказавшись в странном и таинственном заброшенном городе Читтагацце, Лира встречает Уилла, мальчика из нашего мира, который тоже бежит от беспокойного прошлого... Сериал основан на трилогии Филипа Пулмана. Сюжет первого сезона примерно соответствует первой книге "Северное сияние". Второй сезон вдохновлен событиями второй книги - "Чудесный нож".

Фото: kinopoisk.ru

14. Два документальных проекта: сериал "Убийство на Миддл Бич" и фильм "Безумен, но не болен". На Амедиатеке, с 16 и с 19 ноября. Документальный сериал из четырех частей, снят начинающим режиссером Мэдисоном Гамбургом. Действие вращается вокруг дела Барбары Гамбург, матери Мэдисона, которая была жестоко убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. В течение восьми лет Гамбург брал интервью у членов своей семьи и друзей, чтобы узнать больше о жизни своей матери и собрать доказательства в надежде раскрыть ее убийство. В фильме "Безумен, но не болен" прославленный американский документалист Алекс Гибни наблюдает за работой психолога Дороти Льюис, которая десятилетиями изучала мышление убийц. Она брала интервью у знаменитых маньяков Теда Банди и Джоэла Рифкина, а также выступала свидетелем-экспертом в судах по нескольким резонансным делам. Закадровый текст в фильме читает актриса Лора Дерн.

15. Мультимедийный сервис Okko пополнил библиотеку подписки Paramount+ эксклюзивным контентом самого популярного международного комедийного бренда среди миллениалов - Comedy Central. Пока в Америке подводят итоги прошедших выборов президента США и подсчитывают последние голоса перед оглашением итоговых результатов, подписчики Okko могут посмотреть "прожарку" действующего президента. В ближайшее время список "прожаренных" пополнят популярные американские актеры Чарли Шин и Дэвид Хассельхофф.

16. Документальный фильм "Муссолини. Последняя правда" производства крупнейшей итальянской телевизионной компании RAI. На канале "365 дней ТВ". Кто же застрелил Бенито Муссолини и его любовницу Клару Петаччи 28 апреля 1945 года? Полковник Валерио, он же Вальтер Аудизио, направленный в Милан силами сопротивления, или отряд под командованием английского офицера Джона по приказу Уинстона Черчилля? И зачем Черчиллю понадобилось убивать Дуче, уже потерпевшего поражение в войне? Новые свидетельства заставляют по-новому интерпретировать факты.

17. Не забываем о хорошем кино. КиноПоиск HD предлагает сетевую премьеру фильма "Гнездо" (The Nest) с 17 ноября 2020 года. Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу и Кэрри Кун. Мультимедийный сервис Okko покажет спортивную драму "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли.