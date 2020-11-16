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16.11.2020 12:02
Рубрика: В мире

Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19

Текст: Надежда Ермолаева

Швеция продолжит придерживаться прежней стратегии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил ведущий эпидемиолог королевства Андерс Тегнелл.

Фото: REUTERS
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Ограничения в Швеции носят рекомендательный и добровольный характер. Жителям страны рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, сократить контакты, ограничить посещение людных мест и общественного транспорта, работать дистанционно. При этом маски носить не надо. Тегнелл подчеркивает, что пока не увидел убедительных исследований, доказывающих пользу ношения масок.

"У коронавируса есть долгосрочные перспективы, поэтому нужна стратегия, которая работала бы на протяжении многих месяцев или даже лет", - так Тегнелл объясняет шведские подходы в борьбе с распространением Covid-19.

Отметим, что в настоящее время в Швеции больше случаев заражения, госпитализаций и смертей в пересчете на душу населения, чем у соседей. Число зараженных коронавирусом в королевстве в десять раз больше, чем в Финляндии, в четыре раза больше, чем в Норвегии, и в два раза больше, чем в Дании. С начала пандемии в Швеции умерло 6 164 человека.

Тегнелл обратил внимание, что европейские страны осенью вводят менее жесткие локдауны, чем весной. Многие государства ограничиваются лишь усилением некоторых мер в борьбе с распространением вируса. "Большинство стран теперь пытается делать что-то немного более похожее на то, что мы сделали в Швеции. Почти никто, например, не закрывает школы", - сказал Тегнелл. Он заметил также и то, что сама Швеция тоже переняла опыт других стран - например, стала вводить адресные рекомендации для определенных регионов, а не сразу для всего королевства.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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