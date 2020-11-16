Состоялась жеребьевка "Финала четырех" Кубка страны по волейболу

Всероссийская федерация волейбола провела жеребьевку "Финала четырех" розыгрыша Кубка страны среди мужских команд памяти прославленного игрока сборной Советского Союза Константина Ревы.

Турнир решающей стадии престижного соревнования состоится 25 и 26 декабря в Питере. По жеребьевке выходит, что в одной из полуфинальных пар местный "Зенит", руководимый главным тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, встретится с одноименной командой из столицы Татарстана. Причем у ВК "Зенит-Казань" рулевым - наставник олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимир Алекно.

В другом полуфинале сразятся чемпион страны новосибирский "Локомотив" и победитель квартета "В" второго группового этапа. Клубы этой четверки выявят сильнейшего 1-3 декабря в Москве. Участники: "Динамо" М, "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.), "Кузбасс" (Кемерово) и АСК (Нижний Новгород).