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16.11.2020 14:28
Рубрика: Общество

Стартовала Российско-испанская неделя языка

Текст: Елена Кухтенкова
Российско-испанская неделя языка и культуры пройдет в дистанционном формате, сообщает сайт Союза организаций Российских соотечественников Испании и Андорры.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В течение пяти дней для слушателей будут идти лекции, мастер-классы по русскому и испанскому языкам, дискуссии за круглым столом, посвященные русскому языку и литературе.

Фото: iStock
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Организаторы, которыми выступили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет Кадиса, проводят форум во второй раз. В связи с пандемией - удаленно.

Участников форума ждут встречи с ведущими российскими и испанскими лингвистами, филологами, культурологами. Темой обсуждения станет взаимодействие двух стран в научно-технической сфере. Также неделя языка и культуры станет эффективной площадкой для поиска решений в проблемной области изучении русского и испанского языков, продвижения "великого и могучего" в Испании.

Несмотря на виртуальный формат мероприятия, всех желающих ждет культурная программа, которая, конечно, не обойдется без концерта фламенко.

Фото: istock
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В рамках недели запланировано более двадцати мероприятий. Специалисты поделятся своими наработками в преподавании и изучении языков двух стран не только с коллегами, но и со студентами, всеми, кому интересна культура этих стран и кто пожелает присоединиться к онлайн-встречам.

Проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по международной деятельности Дмитрий Арсеньев отметил, что даже в сложных условиях пандемии коронавируса можно проводить масштабные международные мероприятия, общаться с иностранными коллегами и приобретать новые знания.

В свою очередь, проректор испанского вуза Рафаэль Хименес Кастаньеда подчеркнул, что общение коллег из разных стран необходимо не только в научных и практических целях, но также для сохранения надежды на будущее.

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