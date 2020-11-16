В центре Афин нашли древнюю статую неопознанного бога

В Греции рабочие при реставрации исторических ливневых канализационных сетей в центре Афин случайно обнаружили достаточно хорошо сохранившуюся голову от статуи, изображавшей какого-то бога.

Краткое сообщение о находке на своем официальном сайте опубликовало Министерство культуры и спорта Греции. Открытие было сделано в Афинах на участке, где реализуется проект по строительству канализационных сетей для отвода сточных вод из исторического центра.

Так получилось, что довольно ценный артефакт обнаружили не археологи, а рабочие. Фрагмент древней мраморной статуи был раскопан на площади Святой Ирины, центральной площади Афин. Он находился на глубине всего 1,3 метра от поверхности, напротив церкви Святой Ирины.

Предполагается, что статуя изображала бога торговли Гермеса в зрелом возрасте. Вероятно, она являлась украшением колонны. Предварительное обследование показало, что иконография этой скульптуры типична для Гермеса работы Алкамена, древнегреческого скульптора.

Ученые считают, что эта статуя украшала пропилеи - так в Древней Греции называли парадный проход или проезд, образованный портиками. В Афинах такой проезд был возведен в 437-432 годы до нашей эры архитектором Мнесиклом. Алкамен же был ведущим скульптором Древней Греции второй половины V века до нашей эры.

Впрочем, уже выдвинуты и альтернативные версии. Согласно одной из них, это оригинальное произведение искусства было создано в конце IV или начале III века до нашей эры. В те времена колонны, украшенные изображениями богов, широко устанавливались на перекрестках и улицах и служили своего рода дорожными указателями.

Кстати, как сообщает Greek Reporter, не все эксперты согласились с тем, что скульптура изображала Гермеса. Некоторые увидели в этом бюсте Зевса, главного бога древних греков. А ряд исследователей высказали предположение, что таинственная скульптура вообще могла изображать какого-то выдающегося древнего афинянина.

Теперь археологам предстоит тщательно изучить статую, чтобы определить приблизительную дату ее создания и идентифицировать личность бога или реального человека, которого она изображает.