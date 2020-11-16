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Сыр сулугуни получил статус памятника нематериального культурного наследия Грузии. Наряду с хачапури, мацони и грузинским застольем в целом он официально станет визитной карточкой страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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В подписанном в ноябре указе генерального директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе говорится, что традиции приготовления сыра сулугуни, а также аджарской вышивке присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Это так называемое живое наследие, как его определяет ЮНЕСКО. Оно включает в себя не материальные объекты, а обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение. Например, в России такой статус имеет блюдо традиционной кухни русского населения в бассейне реки Мезень - небольшие открытые пироги из ржаного теста с различными начинками, которые называются шаньги. В Италии памятником ЮНЕСКО, как несложно догадаться, является мастерство неаполитанских пиццайоло, в Бельгии - местных пивоваров, в Армении и Азербайджане - культура приготовления лепешки - лаваша, а в Саудовской Аравии - арабский кофе, как символ гостеприимства.

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