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16.11.2020 18:08
Рубрика: Культура

В Британии нашли тайник с оружием, которое могло изменить ход истории

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании археологи-любители при помощи металлоискателя нашли на заброшенной ферме тайник с боеприпасами, которые Франция отправила войскам якобитов под предводительством Чарльза Эдварда Стюарта, предпоследнего представителя этой известной королевской династии.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает BBC News, тайник был обнаружен близ шотландского озера Лохабер и одноименного населенного пункта. Кстати, это местечко в средневековье дало название одному из типов боевой секиры.

В тайнике археологи-любители нашли 215 шариков, в которых были идентифицированы круглые пули для мушкетов. Также были найдены различные монеты и позолоченные пуговицы.

По мнению экспертов, этот клад является лишь малой частью военного груза, который Франция отправила для поддержки восстания якобитов. Так называли сторонников возведения на престол Чарльза Эдварда Стюарта, известного еще и как Красавчик принц Чарли.

Он был потомком Якова II, претендовавшего на английский престол. Принц родился в Риме в 1720 году, а в июле 1745 года высадился в Эрискее, в Шотландии. Там он поднял якобитское восстание против правившего тогда дома Ганноверов. Принца поддержали представители почти всех горных кланов Шотландии.

Решающей стала битва, произошедшая в Каллодене, недалеко от шотландского города Инвернесса в апреле 1746 года. Считается, что в ней погибли примерно 1500 якобитов. Они пали от рук солдат правительственной армии во главе с герцогом Кэмберлендским.

Фото: iStock
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Незадолго до этого Франция, которая поддержала в конфликте якобитов, отправила принцу Чарли в Шотландию оружие и золото. Причем многие исследователи уверены, что якобиты в решающей битве проиграли потому, что у них закончились боеприпасы.

Французское оружие, вероятно, могло изменить ход истории, если бы попало к якобитам вовремя. Но оно прибыло с опозданием, через две недели после поражения якобитов в битве при Каллодене. Археологи считают, что кто-то из якобитов или их сторонников все-таки получил груз из Франции, после чего разделил его на части и спрятал в тайники.

Один из них и был найден на давно заброшенной ферме, расположенной на берегу озера. Кстати, установлено, что она когда-то принадлежала наставнику принца Чарли по гэльскому языку. Кроме того, обнаруженные шарики по размеру соответствуют калибру мушкетов, которыми были вооружены якобиты.

О своей находке археологи-любители уже сообщили в Treasure Trove - организацию, отвечающую за охрану археологических находок национального значения.

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