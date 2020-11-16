Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева

Российские актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой, после трех лет отношений узаконив свой союз.

Как сообщает ряд СМИ, о празднике знали только самые приближенные. Но радостную весть не утаишь. В частности Богатырева, звезду сериала "Кухня", уже вовсе усыпают поздравлениями через социальные сети.

Подробности торжества, соответственно, не известны.

Для 35-летнего Богатырева это первый официальный брак. До этого актер состоял в отношениях с коллегой по "Кухне" Еленой Подкаминской.

38-летняя Арнтгольц ранее была замужем за актером Иваном Жидковым, которому родила дочь Марию. Супруги развелись через шесть лет брака.