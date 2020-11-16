Новости

Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58

Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева

Новости
    16.11.2020, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российские актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой, после трех лет отношений узаконив свой союз.

Как сообщает ряд СМИ, о празднике знали только самые приближенные. Но радостную весть не утаишь. В частности Богатырева, звезду сериала "Кухня", уже вовсе усыпают поздравлениями через социальные сети.

Подробности торжества, соответственно, не известны.

Для 35-летнего Богатырева это первый официальный брак. До этого актер состоял в отношениях с коллегой по "Кухне" Еленой Подкаминской.

38-летняя Арнтгольц ранее была замужем за актером Иваном Жидковым, которому родила дочь Марию. Супруги развелись через шесть лет брака.

Новости

Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
Пол У.С. Андерсон готов снять сиквел "Охотника на монстров" 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
⧣ Россия
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна 14.11.2020
Названы место прощания и дата похорон Армена Джигарханяна 14.11.2020
Умер Армен Джигарханян 14.11.2020
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
"Рон Уизли" опубликовал фото маленькой дочери и обнародовал ее имя 13.11.2020
Продюсер сериала "Ванда/Вижн" проговорился о дате премьеры 10.11.2020
Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц" 10.11.2020
⧣ светская хроника
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен 09.11.2020
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 31.10.2020
Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 29.10.2020