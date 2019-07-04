СМИ: Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду "Кухни"

Общественность заподозрила актрису Татьяну Арнтгольц в тайном браке со звездой "Кухни", актером Марком Богатыревым. Официальной информации по этому предмету нет, но есть свежее фото девушки, на котором сетевые аналитики обнаружили обручальное кольцо.

Арнтгольц и Богатырев начали встречаться в 2017 году, когда вместе работали на сериале "Наживка для ангела", какое-то время сокрыв отношения. И лишь в декабре вышли в свет вместе - уже не таясь.

Татьяна Арнтгольц - 37-летняя российская актриса театра, кино, ТВ и телеведущая. С осени 2008-го по лето 2013-го была замужем за актером Иваном Жидковым (Самсонов из сериала "Солдаты"). От которого родила дочь. После встречалась с актером Григорием Антипенко ("Не родись красивой").

Марку Богатыреву 34 года. Помимо "Кухни" (Огузок) известен проектами "Тариф "Новогодний", "Глухарь", "Великая", "Девушка с косой", "Ёлки последние".

Ранее сообщалось, что другая звезда "Кухни", актриса и певица Ирина Темичева упала в голодный обморок прямо на съемочной площадке.

Кроме того, новое кольцо - "по цене пяти квартир в Москве" - было замечено на пальце Аллы Пугачевой.