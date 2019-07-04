На пальце Аллы Пугачевой заметили невероятно дорогое кольцо

Свежи еще впечатления от езды по перрону Рижского вокзала "Майбаха" Аллы Пугачевой - в сопровождении "Газели" с чемоданами багажа, как СМИ поддают нового жареного жирку - ювелирной направленности.

На пальце Примадонны чуть запоздало, но таки заметили кольцо "по цене пяти однокомнатных квартир в Москве".

На украшение обратили внимание после того, как российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская выложила в своем Instagram селфи с Аллой Борисовной. Где разволновавшее публику кольцо, предположительно - очередной подарок молодого супруга - видно вполне четко.

"Могу с уверенностью сказать, что перед нами кольцо превосходного качества", - заверила в комментарии "Вокруг ТВ" ювелир Дина Джафарова, поясняя, что на прилавках московских специализированных торговых точек "подобные украшения не встретишь, и даже среди брендов такое кольцо - редкий гость".

Эксперт отметила "белоснежный цвет камней" и центральный бриллиант "не менее двенадцати карат, но, возможно, больше". Предположив, что кольцо изготовлено по индивидуальному заказу.

Джафарова бегло, "по самым скромным оценкам", "дала" за украшение Примадонны минимум 450 тысяч долларов, добавив, что далее цена изделия может достигать "любых высот, в зависимости от бренда".

"Например, подобное кольцо от "Картье" не так давно стоило 160 миллионов рублей", - подытожила эксперт.

Ранее Любовь Успенская предложила разрешить ездить Алле Борисовне на лимузине по перронам, а Лев Валерьянович Лещенко указал, что негоже Народной артистке "пешком таскать чемоданы". И Лоза тоже высказался.