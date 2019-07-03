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Лев Лещенко отказал Пугачевой в праве тащить чемодан пешком

Поп-музыка
    03.07.2019, 16:00
Текст:   Олег Усков

Продолжают раздаваться актуальные комментарии касательно "важнейшего" события двух последних дней, среди прочего затмившего даже Алибасова с преуспевающим котом Чучей - поездки Аллы Пугачевой по перрону вокзала.

Вслед за "королевой русского шансона" Любовью Успенской, горячо поддержавшей такого рода езду, и Юрием Лозой, как всегда - более категоричным, поступила оценка и со стороны 77-летнего народного артиста России Льва Лещенко. Полагающего, что в доставке Примадонны непосредственно к вагону поезда нет ничего предосудительного.

Фото: Геннадий Усоев/РИА Новости
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"Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?" - саркастично поинтересовался певец в беседе с каналом "Звезда".

"Сейчас начнется обсуждение, народ втягивают в эту историю. А зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве?", - осадил критиков Лев Валерьянович. Заключив: "За ней (Пугачевой - "РГ") все пристально смотрят. Это не тема для обсуждения".

Ранее представитель Примадонны объяснил замеченную на вокзале "Газель", груженную чемоданами певицы. По его словам, так случилось из-за отсутствия на Рижском институции грузчиков.

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