Телеканал "Мир" запускает новый правовой формат

В линейке правовых шоу "Мира" запускается новая программа "Мировое соглашение", где участники судебного процесса вместе с ведущей ищут компромиссы.

Герои программы до суда или на любой стадии судебного процесса, что позволяет закон, обращаются к ведущей Марии Сбежневой, действующему адвокату с опытом в качестве посредника в переговорном процессе, чтобы заключить мировое соглашение - такая практика описывается в законах многих стран, но в России пока не имеет широкого применения. Программа "Мировое соглашение" призвана популяризировать этот способ урегулирования конфликтов.

"Мировое соглашение" - это истории личного характера, конфликты между родственниками, друзьями, бывшими возлюбленными. Споры в рамках семейного и гражданского кодексов. Дележ детей, определение отцовства, раздел имущества, возврат долгов, наследственные споры и т.д.

Новое правовое шоу, где чувства и эмоции не просто не мешают докопаться до истины, а являются непосредственной частью судебного процесса, стартовало 16 ноября и будет выходить с понедельника по четверг на телеканале "Мир".