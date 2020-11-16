Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию

Во время самоизоляции онлайн-тренировки на дому не приобрели среди жителей России популярность. Многие россияне предпочли при первой возможности, несмотря на ограничения, вернуться к занятиям в спортзалах.

- Когда человек идет в фитнес-центр, для него это выход в свет. Сплетни послушать, себя показать, новый костюм выгулять. И опять же - если уже пришел, переоделся, все, занимаешься, ты весь здесь, - заявила KP.ru тренер из Самары Анастасия. - Второй момент - тренажеры. Да, на улице мы можем в парке на скамейку ногу поднять - потянуться. Гантельки можем потягать. Но без зала половина прогресса пропадает, тут ведь работа над каждой группой мышц идет.

Кроме того, многие, даже сидящие на диетах, "просто заедали тоску и депрессию" и пришли в спортзалы "уже с жирком".

- Я потеряла где-то 40 процентов клиентов, пришлось взять больше групповых. Но сейчас люди возвращаются, персональных тренировок стали покупать больше. Это хорошо - с другой стороны, при растущих цифрах заболеваемости у нас в залах людей все больше, - рассказала тренер.