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16.11.2020 11:36
Рубрика: Общество

Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время самоизоляции онлайн-тренировки на дому не приобрели среди жителей России популярность. Многие россияне предпочли при первой возможности, несмотря на ограничения, вернуться к занятиям в спортзалах.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Когда человек идет в фитнес-центр, для него это выход в свет. Сплетни послушать, себя показать, новый костюм выгулять. И опять же - если уже пришел, переоделся, все, занимаешься, ты весь здесь, - заявила KP.ru тренер из Самары Анастасия. - Второй момент - тренажеры. Да, на улице мы можем в парке на скамейку ногу поднять - потянуться. Гантельки можем потягать. Но без зала половина прогресса пропадает, тут ведь работа над каждой группой мышц идет.

Кроме того, многие, даже сидящие на диетах, "просто заедали тоску и депрессию" и пришли в спортзалы "уже с жирком".

- Я потеряла где-то 40 процентов клиентов, пришлось взять больше групповых. Но сейчас люди возвращаются, персональных тренировок стали покупать больше. Это хорошо - с другой стороны, при растущих цифрах заболеваемости у нас в залах людей все больше, - рассказала тренер.

Общество Здоровье Спорт Спортивная жизнь Физкультура Пандемия коронавируса COVID-19

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