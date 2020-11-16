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16.11.2020 13:23
Рубрика: В мире

Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал закрыть Стамбул, сообщает турецкое издание Diken.

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По его словам, заболеваемость в мегаполисе вышла из-под контроля и необходимо полное закрытие города на две-три недели. Такое предложение было озвучено после того, как в конце прошлой недели появилась информация о 164 умерших в Стамбуле за одни сутки от последствий коронавируса. Также Имамоглу отметил, что "действовать надо очень быстро".

По информации Минздрава Турции, порядка 40 процентов всех случаев заболевания коронавирусом в Турции приходятся на Стамбул. Всего же, согласно последним заявлениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, за время пандемии в стране было выявлено более 414 тысяч случаев заболевания, более 353 тысяч пациентов выздоровели, скончались 11 507 человек.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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