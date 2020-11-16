У Российского союза ректоров появился свой телеграм-канал

Теперь все новости вузов доступны оперативно и буквально "из первых рук": Российский союз ректоров запускает свой официальный телеграм-канал Ректоры.рф @rectorsofrussia.

В России сегодня более 700 университетов - и это без учета филиалов. Там трудятся десятки тысяч профессоров и преподавателей, учатся миллионы студентов. Университеты приобретают все большее значение как драйверы образовательного, научного, инновационного, креативного и социального развития территорий. И ректоры вузов играют здесь важную роль. Вузовская наука сегодня тесно связана с работой ведущих исследовательских институтов. Исследования, открытия и патенты под брендом российских вузов - все это сфера компетенций ректоров.

- Университетское сообщество России и всего мира гордится и дорожит своими многовековыми традициями, не только сохраняя и развивая их для новых поколений, но и добавляя новые элементы и технологии, реагируя на новые вызовы, которые дает нам современность, - прокомментировал запуск нового медиа президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. - Канал Ректоры.рф призван стать важной точкой притяжения для всех интересующихся настоящим и будущим науки, образования. Он станет важнейшим источником актуальной и достоверной информации в этих областях.

По словам Садовничего, в рамках этого канала будут звучать "голоса" ведущих учебных заведений России, будут представлены лучшие научные школы. В повестке канала - новости столичных и региональных вузов, мнение первых лиц университетов по актуальным темам, аналитические материалы, обзоры, интервью. Вниманию подписчиков - эксклюзивные комментарии ректоров и ученых, фото- и видеоматериалы, интерактивные опросы.

- Создание телеграм-канала Ректоры.рф как никогда актуально в наши дни, когда в непростой обстановке, вызванной коронавирусной инфекцией, все больше информации передается и воспринимается с помощью дистанционных цифровых технологий, - отметил Садовничий. - Уверен, миссия нашего канала не только в популяризации науки и образования, но и в развитии истинно университетского диалога с аудиторией.

Выход Российского союза ректоров в соцсети поддержали в минобрнауки. Кстати, это ведомство одним из первых среди федеральных министерств открыло свое представительство в Телеграм - сейчас там уже 10 тысяч подписчиков.

- В современном мире, и в особенности в таких сложных ситуациях, как пандемия, качественная и прямая коммуникация между университетом, его партнерами и обществом становится базовым требованием, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - В этой коммуникации одну из главных ролей играет ректор университета как бренд-амбассадор, а соцсети и мессенджеры становятся главным каналом общения и с молодежью, и с профессиональным сообществом.

Своим мнением поделился и президент РАН Александр Сергеев:

- Сегодня на передний план выходит идея консорциумов университетов и научно-исследовательских институтов как равноправных партнеров в осуществлении общих задач по подготовке кадров и проведению научных исследований. Надеюсь, что телеграм-канал Российского союза ректоров поможет нам "протестировать" эту идею и получить обратную связь.

Ректор - всегда больше, чем просто человек, управляющий образовательной организацией, считает президент Российской академии образования Юрий Зинченко. По его мнению, именно ректоры должны одними из первых спрогнозировать, что будет востребовано в будущем, чтобы сегодняшние студенты завтра смогли стать высококвалифицированными специалистами.