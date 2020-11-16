У Российского союза ректоров появился свой телеграм-канал

Новости

Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом 14:32
Мавзолей Ленина закроют до снятия карантинных ограничений 14:24
МОК возьмет на себя расходы по вакцинации олимпийцев 14:14
Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году 14:09
Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе" 14:07
Ушедший на повторную самоизоляцию Борис Джонсон рассказал о самочувствии 14:04
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур 13:15
Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику 13:11
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов 12:56
Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах 12:55
В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 14:25
Рубрика: Общество

У Российского союза ректоров появился свой телеграм-канал

Текст: Мария Агранович
Теперь все новости вузов доступны оперативно и буквально "из первых рук": Российский союз ректоров запускает свой официальный телеграм-канал Ректоры.рф @rectorsofrussia.

В России сегодня более 700 университетов - и это без учета филиалов. Там трудятся десятки тысяч профессоров и преподавателей, учатся миллионы студентов. Университеты приобретают все большее значение как драйверы образовательного, научного, инновационного, креативного и социального развития территорий. И ректоры вузов играют здесь важную роль. Вузовская наука сегодня тесно связана с работой ведущих исследовательских институтов. Исследования, открытия и патенты под брендом российских вузов - все это сфера компетенций ректоров.

Фото: Александр Корольков/РГ
Рособрнадзор представит навигатор для подготовки к ЕГЭ

- Университетское сообщество России и всего мира гордится и дорожит своими многовековыми традициями, не только сохраняя и развивая их для новых поколений, но и добавляя новые элементы и технологии, реагируя на новые вызовы, которые дает нам современность, - прокомментировал запуск нового медиа президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. - Канал Ректоры.рф призван стать важной точкой притяжения для всех интересующихся настоящим и будущим науки, образования. Он станет важнейшим источником актуальной и достоверной информации в этих областях.

По словам Садовничего, в рамках этого канала будут звучать "голоса" ведущих учебных заведений России, будут представлены лучшие научные школы. В повестке канала - новости столичных и региональных вузов, мнение первых лиц университетов по актуальным темам, аналитические материалы, обзоры, интервью. Вниманию подписчиков - эксклюзивные комментарии ректоров и ученых, фото- и видеоматериалы, интерактивные опросы.

- Создание телеграм-канала Ректоры.рф как никогда актуально в наши дни, когда в непростой обстановке, вызванной коронавирусной инфекцией, все больше информации передается и воспринимается с помощью дистанционных цифровых технологий, - отметил Садовничий. - Уверен, миссия нашего канала не только в популяризации науки и образования, но и в развитии истинно университетского диалога с аудиторией.

Выход Российского союза ректоров в соцсети поддержали в минобрнауки. Кстати, это ведомство одним из первых среди федеральных министерств открыло свое представительство в Телеграм - сейчас там уже 10 тысяч подписчиков.

- В современном мире, и в особенности в таких сложных ситуациях, как пандемия, качественная и прямая коммуникация между университетом, его партнерами и обществом становится базовым требованием, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - В этой коммуникации одну из главных ролей играет ректор университета как бренд-амбассадор, а соцсети и мессенджеры становятся главным каналом общения и с молодежью, и с профессиональным сообществом.

Своим мнением поделился и президент РАН Александр Сергеев:

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
В Москве открылся Профессорский форум

- Сегодня на передний план выходит идея консорциумов университетов и научно-исследовательских институтов как равноправных партнеров в осуществлении общих задач по подготовке кадров и проведению научных исследований. Надеюсь, что телеграм-канал Российского союза ректоров поможет нам "протестировать" эту идею и получить обратную связь.

Ректор - всегда больше, чем просто человек, управляющий образовательной организацией, считает президент Российской академии образования Юрий Зинченко. По его мнению, именно ректоры должны одними из первых спрогнозировать, что будет востребовано в будущем, чтобы сегодняшние студенты завтра смогли стать высококвалифицированными специалистами.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе