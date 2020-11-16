"Крыша едет" всегда в индивидуальном порядке, привыкли думать мы, обращаясь за ее "ремонтом" строго к профессионалам-психиатрам. Но они в последнее время все больше начинают говорить о психическом здоровье общества.. " Еще в самом начале пандемии мы поняли, что центр тяжести начнет смещаться в сторону психического здоровья общества", - говорит председатель Совета РФФИ Владислав Панченко.

Первый психологический удар получили врачи - необходимость в тяжелых условиях бороться по сути с неизвестным врагом потребовала от них расширение набора врачебных компетенций, а врачи-психиатры пришли на помощь коллегам. Они работали в "красных зонах", помогая больным и медицинскому персоналу. Часть своей врачебной деятельности психиатрам пришлось переносить в дистант-формат. Интересно, что в пандемию стали нарастать масштабные научные исследования психического здоровья общества. И лозунг "Сидим дома!" большинство ученых-психиатров поменяли на лозунг "Исследуем дома". Оказалось, что в пандемию, как никогда, видно, что научное знание работает на спасение человеческой жизни. Среди важных тем общественного психического здоровья в будущем - психическое здоровье людей в пожилом возрасте.

Мы, как и многие страны, страна стареющего населения, и нам придется ответить на вопрос, что надо сделать, чтобы возраст 85+ к 2030 году стал возрастом самодостаточной жизни и ни в чем не ущербной когнитивной (познавательной) активности. Психиатры активно включаются в научный поиск ответа на этот вопрос.Особого внимания требует тема суицидального поведения. В конце 90-х у нас зашкаливали показатели суицида - 40 случаев на 100 тысяч населения при среднем мировом показателе - 20. Сегодня исследователи называют менее пугающие цифры - 15, 18, 24. "Но любое завершенное самоубийство - это чрезвычайная ситуация и для семьи, и для близких, и для коллектива, где человек работал", - говорит профессор, главный врач ГБУЗ "ПКБ N 1 имени Н.А. Алексеева" Георгий Костюк.

Психиатры смотрят на это как на общественную проблему. Алкогольная и наркозависимость - тоже серьезные общественные темы.. Сегодня развиваются и требуют внимания военная психиатрия и психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. И, наконец, становится серьезной общественной проблемой эмоциональное выгорание людей, а его профилактика - важной задачей для психиатров.