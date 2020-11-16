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16.11.2020 22:10
Рубрика: Спорт

УЕФА поменял арбитров на матч Сербия - Россия

Текст: Максим Домчев

Союз европейских футбольных ассоциаций заменил польскую бригаду арбитров в матче Лиги наций Сербия - Россия.

Фото: REUTERS
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Изначально на матч была назначена бригада во главе Даниэлем Стефанским. Однако в УЕФА приняли решение о замене, по всей видимости, после работы других польских арбитров на недавнем матче Турция - Россия.

Арбитр Шимон Марциняк тогда необоснованно удалив середине первого тайма Андрея Семенова и во втором назначил более чем сомнительный пенальти. В итоге россияне уступили 2:3.

В итоге на матч Сербия - Россия назначена бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором.

Эта встреча пройдет в Белграде 18 ноября.

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации УЕФА

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