УЕФА поменял арбитров на матч Сербия - Россия

Союз европейских футбольных ассоциаций заменил польскую бригаду арбитров в матче Лиги наций Сербия - Россия.

Изначально на матч была назначена бригада во главе Даниэлем Стефанским. Однако в УЕФА приняли решение о замене, по всей видимости, после работы других польских арбитров на недавнем матче Турция - Россия.

Арбитр Шимон Марциняк тогда необоснованно удалив середине первого тайма Андрея Семенова и во втором назначил более чем сомнительный пенальти. В итоге россияне уступили 2:3.

В итоге на матч Сербия - Россия назначена бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором.

Эта встреча пройдет в Белграде 18 ноября.