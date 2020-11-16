Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

Ушел из жизни министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства страны.

"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема", - цитирует ТАСС текст. О причинах смерти Мауллема информации пока нет. Дипломату было 79 лет.

Валид Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года. Он закончил Каирский университет по специальности "экономика" со степенью бакалавра. С 1964 года Муаллем работал в МИД Сирии, служил в сирийских дипмиссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании, занимал должность посла Сирии в Румынии. Министром иностранных дел страны был назначен в 2006 году.