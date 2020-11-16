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16.11.2020 11:38
Рубрика: Экономика

Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще

Текст: Ольга Игнатова

За 9 лет в два раза выросло количество увольнений сотрудников из-за комментариев в соцсетях. Если в 2011 году за это лишились работы 5% работников, то в этом уже 10%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: iStock
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В нем приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Задачей опроса было выяснить, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать потенциальным кандидатам в трудоустройстве из-за постов в блогах и социальных сетях, а также знают ли россияне об интересе работодателей к их аккаунтам.

Оказалось, что в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за того, что те разместили неподобающий пост. А в каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. Примечательно, что в каждой второй компании не следят за активностью своих сотрудников в соцсетях. Но вот когда речь идет о трудоустройстве, то большинство работодателей все же просматривают профили потенциальных соискателей. Это делают в 56% компаний. 44% работодателей пока не интересно, что пишут будущие сотрудники в своих аккаунтах.

В целом же, как следует из выводов опроса, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора персонала, чем потом устраивать разборки уже действующим сотрудникам.

Сами же работники все-таки делают определенные выводы из историй с неудачным контентом. Люди стали намного осмотрительнее: пишут и лайкают в соцсетях скорее нейтральные или положительные посты. С прицелом на возможный просмотр контента работодателем сейчас ведут свою активность в соцсетях 46% работников (9 лет назад таких осторожных было 37%). Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно.

Фото: yacobchuk / iStock
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На самом деле активность в аккаунтах является частью корпоративной этики. На Западе работодатели вообще очень строго следят за тем, что пишут их сотрудники. Ведь мнение одного человека может нанести урон репутации всей компании.

Например, BBC выпустила руководство по соцсетям для своих сотрудников. Руководство крупнейшей британской телерадиокомпании просит сотрудников всегда вести себя профессионально и относиться к другим с уважением и вежливостью. "Если ваша работа требует от вас сохранять беспристрастность, не выражайте личного мнения по вопросам политики или спорным темам. Не критикуйте своих коллег публично. Соблюдайте конфиденциальность", - уточняется в руководстве.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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