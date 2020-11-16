В "ЕР" призвали отложить законопроект об изъятии детей из семьи

В "Единой России" предложили доработать законопроект об особом порядке изъятия детей из семьи. В обсуждении документа должны принять участие органы опеки, детские психологи, законодатели и родители, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Коллеги депутаты и сенаторы предложили две законодательные концепции. Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители - зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А, значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо", - сказал он.

Турчак призвал не допустить, чтобы в России из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок. Он добавил, что депутаты "Единой России" и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех.

Напомним, что ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.