В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение

В Карачаево-Черкесии из-за вспышки пандемии в школах региона введен новый формат работы. Ученики 5, 6, 7, 8 и 10 классов будут переведены на дистанционный формат обучения, а для школьников начальных (с 1 по 4) и выпускных (9 и 11) классов учеба будет продолжаться в обычном режиме.

Новый формат работы продлится до особого распоряжения главы КЧР.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для каждой образовательной организации, по возможности, будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.

Занятия в среднеспециальных и высших учебных заведениях республики продолжатся в дистанционном формате.

Кроме того, с 16 ноября работа предприятий общепита и развлекательных заведений приостанавливается с 23.00 до 06.00. Запрещено также проведение различных культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Заполняемость кинотеатров, концертных залов и театров ограничена одновременным присутствием не более 25 процентов мест.