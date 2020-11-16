В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение

Новости

Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы 09:57
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях 09:46
Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса 09:44
Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден 09:44
Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей 09:40
Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы 09:38
Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году 09:26
Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 10:39
Рубрика: Общество

В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии из-за вспышки пандемии в школах региона введен новый формат работы. Ученики 5, 6, 7, 8 и 10 классов будут переведены на дистанционный формат обучения, а для школьников начальных (с 1 по 4) и выпускных (9 и 11) классов учеба будет продолжаться в обычном режиме.

Фото: Пресс-служба АО "СЗППК"
Как пассажиров электричек защищают от коронавируса

Новый формат работы продлится до особого распоряжения главы КЧР.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для каждой образовательной организации, по возможности, будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.

Занятия в среднеспециальных и высших учебных заведениях республики продолжатся в дистанционном формате.

Кроме того, с 16 ноября работа предприятий общепита и развлекательных заведений приостанавливается с 23.00 до 06.00. Запрещено также проведение различных культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Заполняемость кинотеатров, концертных залов и театров ограничена одновременным присутствием не более 25 процентов мест.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе