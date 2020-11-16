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16.11.2020 19:26
Рубрика: Спорт

"Зубры" в почете

В КХЛ определили лучших игроков недели
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
В Континентальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата. Порадовало своих болельщиков минское "Динамо". Благодаря удачной игре канадского нападающего Брэндона Козуна, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу, "зубры" смогли одержать победу - 4:1. Отметим, что для минчан успех стал третьим подряд в чемпионате КХЛ.

После победы над "Барысом" к команде по видеосвязи обратился главный тренер Крэйг Вудкрофт, решивший похвалить своих хоккеистов:

- Меня радует, что командный дух был невероятным! Смотрел матч с "Барысом" по телевизору и видел в парнях настоящих мужиков. Играли шикарно, и мне кажется, что тяжелая работа, которую мы проделали во время паузы в чемпионате, не прошла даром.

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Хороший матч выдала и "Сибирь", которая смогла обыграть магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2. В составе хозяев две шайбы забросил Ефим Гуркин, один раз отличился Юусо Пуустинен. Шайбы гостей на счету Николая Прохоркина и Сергея Мозякина. Тем временем стали известны лучшие игроки регулярного чемпионата по итогам десятой недели турнира. Лучшим вратарем недели признан голкипер минского "Динамо" Доминик Фурх, одержавший три победы в трех гостевых матчах недели. "Сухарь" в матче с "Сибирью" стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. По воротам Фурха было нанесено 98 бросков, из которых он отразил 97,96% при коэффициенте надежности 0,67.

Среди защитников лучшим стал Виктор Антипин (СКА), одержавший с командой три победы в трех выездных матчах недели. В этих матчах Антипин набрал четыре (0+4) очка и завершил с показателем полезности "+5".

Лауреатом среди нападающих признали игрока "Нефтехимика" Либора Гудачека, который одержал командой две победы в четырех матчах и набрал в этих играх 7 (4+3) очков (лучший результат недели) при показателе полезности "+5".

Наконец, среди новичков не было равных еще одному представителю минского "Динамо" Алексею Протасу. В трех выездных матчах он набрал три (1+2) очка. Шайба в матче с "Сибирью" стала для 19-летнего форварда пятой в текущем сезоне.

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