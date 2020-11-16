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16.11.2020 11:34
Рубрика: Экономика

В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров

Текст: Алексей Дуэль

Выяснить, почему деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора не были выделены в срок, поручил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Глава ведомства распорядился провести проверку в отношении госслужащих Минприроды в связи с неисполнением поручений вице-премьера Виктории Абрамченко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Речь идет о поручениях, полученных на трех совещаниях в мае, августе и сентябре этого года. Для выяснения причин срыва сроков исполнения поручений в Минприроды будет создана специальная комиссия. Всего в регионы должно было поступить около 70 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, их общая стоимость - 1 млрд рублей, сообщала пресс-служба правительства.

"По результатам проведенной проверки комиссии представить заключение министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - указано в документе.

Постановление о правилах предоставления и распределения регионам субсидий на закупку контейнера для раздельного сбора мусора премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 сентября. В документе есть требование подавать заявки на субсидии по форме, утвержденной Минприроды. Однако форма не утверждена до сих пор, как не был разработан и механизм установки критериев для закупки контейнеров, а также правила отбора заявок, хотя поручения сделать это вице-премьер Виктория Абрамченко давала трижды.

В результате многие регионы просто физически не успеют приобрести контейнеры в этом году, сообщил источник в отрасли обращения с отходами, поскольку сама процедура таких закупок обычно занимает полгода. В отрасли ожидают, что результатом проверки станет не столько нахождение виновных, сколько пересмотр подходов к работе в ведомстве.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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