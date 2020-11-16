Общество
16.11.2020 16:20
Текст: Юрий Сизов

В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов

Получить возможность для широкого обзора пространства в ночное время не только в кабине воздушного судна, но и за его пределами позволяет новый образец авиационных очков, который создали на флагмане приборостроения в белорусской столице "ЛЭМТ - БелОМО". Об этом информирует Министерство промышленности Беларуси, уточняя, что оптика удобна для задач в вертолетах и в самолетах, включая транспортную и спасательную авиацию.
Фото: Министерство промышленности Беларуси Фото: Министерство промышленности Беларуси
Министерство промышленности Беларуси

Разработчики оптического приборостроения уточнили, что с помощью белорусского прибора NV/G-AM "возможно и ясное чтение систем индикации, карт, других источников информации при полете, четкое распознавание крупных и малых объектов для оптимального построения маршрута, включая оценку потенциальных опасностей: высотных зданий, линий электропередач".

Фото: БЕЛТА
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Кроме того, новинка рассчитана на применение и во время ведения прицельного огня из вооружения вертолета, а также из легкого бортового вооружения на средних дистанциях. Она не подведет пилотов и при операциях на низких высотах в городской инфраструктуре, в условиях высокой плотности строений и ярких источниках освещения, а также в ночных поисковых операциях над земной и водной поверхностью.

Конструкция новых очков, пояснили на предприятии, значительно облегчена, а во-вторых, улучшалась эргономика управления и настройки прибора под конкретного пользователя. Это позволяет оператору иметь комфортный обзор кабины и окружающего пространства с минимальным отвлечением на регулирование прибора в полете.

Белорусская компания, завоевавшая солидный авторитет с первых лет независимости страны, выпускает и медицинское оборудование, контрольно-проверочную и стендовую аппаратуру для оптического производства и контроля параметров. Она поддерживает научные контакты с партнерами в странах Содружества и дальнего зарубежья. А ее продукция экспортируется в более чем в 35 стран мира, включая США, Канаду, Швецию, Германию, Великобританию, Японию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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