В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов

Разработчики оптического приборостроения уточнили, что с помощью белорусского прибора NV/G-AM "возможно и ясное чтение систем индикации, карт, других источников информации при полете, четкое распознавание крупных и малых объектов для оптимального построения маршрута, включая оценку потенциальных опасностей: высотных зданий, линий электропередач".

Кроме того, новинка рассчитана на применение и во время ведения прицельного огня из вооружения вертолета, а также из легкого бортового вооружения на средних дистанциях. Она не подведет пилотов и при операциях на низких высотах в городской инфраструктуре, в условиях высокой плотности строений и ярких источниках освещения, а также в ночных поисковых операциях над земной и водной поверхностью.

Конструкция новых очков, пояснили на предприятии, значительно облегчена, а во-вторых, улучшалась эргономика управления и настройки прибора под конкретного пользователя. Это позволяет оператору иметь комфортный обзор кабины и окружающего пространства с минимальным отвлечением на регулирование прибора в полете.

Белорусская компания, завоевавшая солидный авторитет с первых лет независимости страны, выпускает и медицинское оборудование, контрольно-проверочную и стендовую аппаратуру для оптического производства и контроля параметров. Она поддерживает научные контакты с партнерами в странах Содружества и дальнего зарубежья. А ее продукция экспортируется в более чем в 35 стран мира, включая США, Канаду, Швецию, Германию, Великобританию, Японию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.